تكشف تسريبات عن تفاصيل معالج وكاميرة هاتف Realme 13 Pro Plus

كشفت تسريبات جاءت من “Digital Chat Station” عن مواصفات هاتف جديد. وعلى الرغم من أن التسريب لم يكشف عن اسم الهاتف، إلا أن تقرير صادر عن ITHome أشار إلى أن الهاتف المرتقب هو Realme 13 Pro Plus.



ويشير التسريب المنشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، إلى أن الهاتف قد يكون أول هاتف مزود بعدسة بيريسكوب IMX882 3x من سوني.



بالإضافة إلى ذلك، يقول تسريب DCS أن الهاتف قد يحتفظ بالمستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل وإعداد الكاميرا الثلاثية من الجيل السابق Realme 13 Pro Plus.

وبصرف النظر عن مستشعر الصورة، يصف التسريب تصميمًا مألوفًا لـ Realme 13 Pro Plus. من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة ذات ثقب مركزي وإعداد دائري في الخلف للكاميرات الخلفية.ومن الداخل، يقال أن Realme 13 Pro Plus يحتوي على معالج Snapdragon 7s Gen 3، وهو ترقية متواضعة على Snapdragon 7s Gen 2 الموجود بـ Realme 13 Pro Plus.علاوةً على ذلك، تشير التقارير السابقة إلى أن الإصدار الهندي من Realme 13 Pro Plus سيكون متاحًا في إصدارين من الألوان، الذهبي والاخضر، وسيقدم أربعة خيارات للذاكرة: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت +. 512 جيجابايت.يقال أن Realme 13 Pro يقدم خيارات مماثلة للذاكرة العشوائية والتخزين، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بثلاثة ألوان: الذهبي والبنفسجي والاخضر.وبصرف النظر عن هذه التفاصيل، لا تزال هناك معلومات أخرى غير معروفة في الوقت الحالي حول سلسلة Realme 13. سنبقيكم على اطلاع إذا حصلنا على أي معلومات جديدة حول الهاتف الذكي.