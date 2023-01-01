تكشف بي واي دي عن F3 الجديدة 2025 بزيادات سعرية



F3 F3

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافر تلك السيارات بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلى حدوث حالة من النشاط داخل سوق السيارات من خلال إقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما تمتلك من مميزات .



- وسائل الأمان بـ بي واي دي F3 الجديدة :



زودت سيارة بي واي دي F3 الجديدة موديل 2025 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب .

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- محرك بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة :تحصل سيارة بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .- أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري :الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 540 ألف جنيه، بدلا من 520 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 20 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 620 ألف جنيه، بدلا من 600 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 20 ألف جنيه .