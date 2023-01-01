تكشف بي واي دي عن F3 الجديدة 2025 بزيادات سعرية

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافر تلك السيارات بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلى حدوث حالة من النشاط داخل سوق السيارات من خلال إقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما تمتلك من مميزات .
- وسائل الأمان بـ بي واي دي F3 الجديدة :
زودت سيارة بي واي دي F3 الجديدة موديل 2025 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب .
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