تكشف باحثة بـ«القومي للبحوث» أنواع الميكروبات وطرق انتقالها إلى أجسامنا

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وجاء ذلك خلال فعاليات الصالون العلمي "ابن الهيثم" الذي يستضيفه المركز تحت عنوان "رحلة ميكروب"، والذي يعقد في إطار التعاون المشترك مع المركز القومي لثقافة الطفل لنشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، بمشاركة عدد كبير من الأطفال وبحضور الدكتور أحمد عبد السلام عميد المعهد،والدكتورة ماجدة سليمان رئيس القسم،والدكتورة ضحى عبده رئيس القسم السابق.



وقالت الدكتورة أسماء عبد المحسن إن الميكروبات تنتشر في البيئة من حولنا، فنجدها تنتقل في الهواء المحيط بنا وفي الماء وكذلك في التربة، كما تنتقل إلى طعامنا وتشغل أماكن كثيرة من جسم الإنسان أيضا.





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وأضافت، أنه يمكن تقسيم الميكروبات إلى 3 أنواع رئيسية وهي: الفطريات (كعيش الغراب وعفن الخبز) – الفيروسات (كفيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا) – البكتريا (كالبكتريا المسببة لالتهاب الحلق وبكتريا اللبن). بعض أنواع البكتريا تكون مسببة للأمراض بينما توجد أنواع أخرى نافعة ومفيدة لصحة الإنسان.وتابعت، أن البكتريا الممرضة تنتقل إلى أجسامنا عن طريق تلوث الطعام أو أدوات تحضيره، وكذلك عن طريق العادات الغذائية الخاطئة وتناول الطعام من مصادر ملوثة بالبكتريا. تهاجم البكتريا جسم الإنسان وجهاز المناعة بطريقتين أساسيتين بحسب نوعها وهي إما إفراز سموم بكتيرية لها القدرة على تعطيل بعض الوظائف في الجسم أو تكاثر خلايا البكتريا بشكل كبير لإرباك جهاز المناعة وإحداث المرض. تتوقف قدرة الجسم على مواجهة العدوى البكتيرية على كفاءة جهاز المناعة. التغذية السليمة وعادات النوم وأسلوب الحياة الصحي يدعم جهاز المناعة في الأطفال والكبار.وأشارت، إلى أن جسم الإنسان يحتوي على عدد كبير من البكتريا في أماكن مختلفة أشهرها الأمعاء، وتحتوي الأمعاء على عدد هائل من الخلايا البكتيرية تفوق عدد خلايا جسم الإنسان نفسها. قسم كبير منها هي بكتريا نافعة تدخل في كثير من العمليات الحيوية وعمليات الهضم في الأمعاء وتساعد في حماية الجسم من البكتريا الممرضة بطرق مختلفة. التغذية السليمة وتناول الخضروات والفواكه وكذلك منتجات الألبان والأغذية المتخمرة يساهم في تعزيز بكتريا الأمعاء النافعة وبالتالي تحسين الصحة العامة ومقاومة الأمراض.وتابعت، أنه يمكن الكشف عن أنواع البكتريا من حولنا والتعرف عليها معمليا بطرق عديدة منها: الزراعة على البيئات المختلفة المغذية للبكتريا – الكشف بالميكروسكوب باستخدام الصبغات – التفاعلات الكيميائية التأكيدية – الكشف عن تتابعات المادة الوراثية.