تكشف الصين عن مصنع للروبوتات البشرية نابضة بالحياة لتحل محل البشر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشفت لقطات مرعبة الجزء الداخلي من مصنع الروبوتات البشرية في الصين.ويمكن رؤية أكوام من رؤوس السيليكون غير المجسدة والجلد المترهل والأطراف المتبقية تتراكم جنبًا إلى جنب مع الروبوتات النابضة بالحياة كجزء من مهمة الصين المروعة لاستبدال البشر بالآلات.



ويُظهر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان مهندسًا بجوار روبوت نسخة كربونية لنفسه مع عصا على الجلد تحاكي تعبيرات وجهه وعواطفه بشكل لا تشوبه شائبة.



ويمكن أيضًا رؤية الروبوتات الأنثوية بوجه مليء بالمكياج والشعر المستعار الباهظ الذي يستعرض حركات أيديهن.

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وافتتحت الشركة التي تقف وراء هذا المشروع الغريب، وهي الشركة الصينية الناشئة Ex Robot، متحف الروبوتات الخاص بها في عام 2022 بعد ست سنوات من تطوير الروبوتات.وتبلغ تكلفة كل روبوت 160 ألف جنيه إسترليني ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى شهر حتى يتم إحياءه أخيرًا في مدينة داليان.ويتم عرض أكثر من 30 روبوتًا إلكترونيًا في أي وقت في قاعة المعرض حيث يمكن للزوار التفاعل والاستماع إلى قصص الاختراعات الغريبة .ومع قدرة الروبوتات على التحول إلى مشاهير من الماضي مثل ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج .نظرًا لحقيقة أن الروبوتات قد تم تصنيعها لتصبح شبيهًا مثاليًا، تأمل الصين أن تكون قادرة على استخدامها في مكان العمل.وتفتخر منشأة التصنيع بوجود كائنات بشرية تم تدريبها لتقليد موظفي الخدمة المختلفين في مختلف الصناعات.ويقول موقع الشركة على الويب: "تلتزم الشركة ببناء مجموعة سيناريوهات تطبيقية تكون الروبوتات جوهرها، وإنشاء منتجات روبوتية موجهة للمجتمع بأكمله وتستخدم على نطاق واسع في صناعة الخدمات."نأمل أن نخدم المجتمع بشكل أفضل، ونساعد البشرية، وأن نصبح ركيزة جديدة للقوى العاملة في المستقبل."وتم تجهيز الكائنات البشرية بعشرات من المحركات المرنة التي تمكنها من التحرك مثل الإنسان ولديها نفس قدرات الإمساك في أيديها.وتجمع الشركة بين تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الرقمي للمساعدة في تحقيق تأثير الجلد النابض بالحياة للروبوتات.