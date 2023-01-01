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تكشف إم جي عن ZS الجديدة بتقنية "هايبرد" ..

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صورة الخبر: إم جي ZS
إم جي ZS

كشفت إم جي الصينية عن إصدار جديد من الايقونة ZS، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، وجاء الاصدار الجديد بتقنية "هايبرد" لتحمل اللقب MG HYBRID +، مع عدد من التغيرات شملت المحرك والمظهر الخاص بهذه النسخة.

محرك السيارة إم جي HYBRID + النسخة العالمية
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تأتي سيارة HYBRID + المقدمة عالميًا من MG بمحرك سعة 1500 CC بقوة 134 حصانا وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن متر، مع محرك اخر كهربائي بقوة إجمالية 193 حصانا، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.7 ثانية، بينما دعمت ببطارية 1.83 كيلووات/ساعة.

تجهيزات سيارة إم جي HYBRID +


زودت السيارة إم جي HYBRID + بجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، وشاشة رقمية للعدادات قياسها 7 بوصة، واخرى تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياس 12.3 بوصة، تعد تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات.

كما تضم سيارة إم جي HYBRID + مكيف هواء أوتوماتيك، مقعد أمامي كهربائي التحكم وعجلة قيادة بتقنية التدفئة، إضاءة LED، مثبت سرعة، مساعد القيادة، حساسات حركة، فرامل طارئة، رصد حركة المشاة والدراجات، كاميرا، خاصية التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، ورصد النقاط العمياء.

يذكر أن سيارة HYBRID + الهجينة ستصل المملكة المتحدة مع بداية شهر أكتوبر 2024 وتقدم هناك بسعر يبدأ من 21.995 جنيه إسترليني.

المصدر: صدى البلد

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