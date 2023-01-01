تكشف أودي عن صورة تشويقية لـ Q5 2025

كشفت أودي عن صورة تشويقية لسيارتها 2025 Q5 القادمة، والتي ستوفر تحديثات للجزء الخارجي والداخلي، بهدف الحفاظ على التنافسية في قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.بينما شوهدت السيارة أثناء اختباراتها تحت التمويهات الكثيفة، يتميز الشبك الأمامي الذي يعتبر محورياً في تصاميم أودي، بنمط أكثر تعقيدًا وحدة مقارنة بالسيارة الحالي. يمنح هذا التغيير Q5 مظهرًا أكثر حداثة وعدوانية، ويتماشى مع اتجاه تصميم أودي الحديث.
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