تكشف «نورلينك» عن مشكلات تعرض لها أول مريض زُرعت له شريحة

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كشف مختبر نورلينك لرقائق الدماغ التابع الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، عن أول مريض على زراعة شريحة يعاني من مشكلة ما بعد الجراحة.



وقد تلقى المريض نولاند أربو، 29 عامًا، المصاب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل، عملية الزرع في يناير، وتسمح له هذه التقنية بالتحكم في الأشياء على شاشة الكمبيوتر، ولعب ألعاب الفيديو باستخدام عقله.



وفي إحدى التدوينات، كشفت الشركة أن جزءًا من الشريحة قد تعطل بعد وقت قصير من زرعها، على الرغم من أن الجراحة سارت بشكل جيد للغاية.

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وأدى ذلك إلى عدد أقل من الأقطاب الكهربائية الفعالة الضرورية لتسجيل نشاط الدماغ، مما أثر على قدرتها على تتبع سرعة الجهاز ودقته.ولحسن الحظ، تمكن العلماء من إجراء بعض التغييرات لمواجهة التأثيرات، ولكن بعض البيانات فقدت نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.وقالت المصادر للصحيفة إن العلماء فكروا في إزالة الغرسة لكنهم قدروا أنها لا تشكل أي خطر على سلامة المريض.وأصيب أربو بشلل رباعي بعد حادث قبل ثماني سنوات، أدى إلى خلع اثنتين من فقراته، ولكنه صرح بعد زراعة الشريحة إن التكنولوجيا مكنته من التحكم بالأشياء بمفرده مرة أخرى دون الحاجة إلى عائلته في جميع ساعات النهار والليل، حتى أنه بات قادرًا التغلب على الأصدقاء في ألعاب الفيديو.