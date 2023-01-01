تقنيات مُذهلة لـ«منازل المستقبل» بالذكاء الاصطناعي

تعتبر منازل المستقبل مزيجًا من التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، حيث تساعد هذه التقنيات على تعزيز وسائل الراحة والأمان والاستدامة بالمنازل، وسوف نتعرف على بعض هذه التقنيات في النقاط التالية:
? التحكم الصوتي:
التحكم الصوتي يعتبر من أبرز التقنيات المستخدمة في منازل المستقبل. يمكن لسكان البيت التحكم في درجة الإضاءة وتشغيل الأجهزة المنزلية بل وتنظيف الأرضيات بكل سهولة من خلال الأوامر الصوتية الت يتم تحويلها لمهام تنفذ بدقة وسرعة.
? الذكاء الاصطناعي:
يساعد الذكاء الاصطناعي على توفير الموارد داخل المنزل بطرق فعالة، فمثلًا يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين استهلاك الكهرباء، وتحويل الأضواء لوضع الإيقاف التلقائي عند مغادرة الغرفة، والتحكم بدرجة الحرارة وتشغيل أجهزة تنقية الهواء حسب مزاجك.
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