تقنيات مُذهلة لـ«منازل المستقبل» بالذكاء الاصطناعي

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تعتبر منازل المستقبل مزيجًا من التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، حيث تساعد هذه التقنيات على تعزيز وسائل الراحة والأمان والاستدامة بالمنازل، وسوف نتعرف على بعض هذه التقنيات في النقاط التالية:



? التحكم الصوتي:

التحكم الصوتي يعتبر من أبرز التقنيات المستخدمة في منازل المستقبل. يمكن لسكان البيت التحكم في درجة الإضاءة وتشغيل الأجهزة المنزلية بل وتنظيف الأرضيات بكل سهولة من خلال الأوامر الصوتية الت يتم تحويلها لمهام تنفذ بدقة وسرعة.



? الذكاء الاصطناعي:

يساعد الذكاء الاصطناعي على توفير الموارد داخل المنزل بطرق فعالة، فمثلًا يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين استهلاك الكهرباء، وتحويل الأضواء لوضع الإيقاف التلقائي عند مغادرة الغرفة، والتحكم بدرجة الحرارة وتشغيل أجهزة تنقية الهواء حسب مزاجك.

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? اقرأ أيضًا | الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد? نظام الأمان الذكي:أحد العناصر الرئيسية في تصميم منازل المستقبل، ويهدف إلى حماية المقيمين والممتلكات من خلال استخدام أجهزة شاملة كأجهزة المراقبة والاعتراض الزلزالي واستشعار الحرائق المرتبطة بأنظمة إنذار المباني، ويمكن الوصول لهذه الأجهزة من خلال تقنيات التحكم عن بُعد، بحيث يتلقى المالك إشعارات فورية منها في حالة الطوارئ.? التصميم المبتكر:يركز تصميم منازل المستقبل أيضًا على الجمالية والاستدامة، فمثلًا يتم تصميم بعض جدران المنزل من الزجاج لتوفير مزيد من الضوء الطبيعي والمشاهد الخلابة، كما يتم استخدام مواد بناء مستدامة كالخشب المعاد تدويره أو المنتجات الخضراء، لتقليل أثر البناء في البيئة.