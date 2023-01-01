تقع «Google Maps» في فخ تعديلات الذكاء الاصطناعي بصور غير حقيقة.. ما القصة؟!

وقع تطبيق الخرائط Google Maps في فخ المعلومات غير الدقيقة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، فأظهرت الخرائط صور قمم جبال الألب مكسوة بالحصى، ونهر الدانوب وعدد من البحيرات جافة، مع أنهار جليدية موحلة، وهو ما اثار جدًلا واسعًا حتى ردت الشركة بحذف الصور نهائيًا وقال ناطق باسم جوجل: «حذفنا الصور المعنية التي لا تحترم سياستنا»، مذكّرًا بـ«حظر المحتوى الذي لا يستند إلى تجربة حقيقية أو لا يصوّر بأمانة موقعاً ما».
أنهار جافة وجبال ثلجية يملؤها الحصى
بدأت القصة بأن هذه الصور في الأصل صُنعت عبر الذكاء الاصطناعي أنشأها ناشطون بيئيون للتحذير من الآثار الكارثية المستقبلية للتغير المناخي على أماكن شهيرة في النمسا.
ونشرت مجموعة «الجيل الأخير» Letzte Generation، هذا الأسبوع، صور من أصول حقيقية لكنها معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو كما لو أنها التُقطت في المستقبل وتحديداً في مايو 2070، لذا أظهرت الأنهار جافة مثل نهر الدانوب وتحول الأنهار الجليدية للوحل والحصى.
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