تقع «Google Maps» في فخ تعديلات الذكاء الاصطناعي بصور غير حقيقة.. ما القصة؟!



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

وقع تطبيق الخرائط Google Maps في فخ المعلومات غير الدقيقة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، فأظهرت الخرائط صور قمم جبال الألب مكسوة بالحصى، ونهر الدانوب وعدد من البحيرات جافة، مع أنهار جليدية موحلة، وهو ما اثار جدًلا واسعًا حتى ردت الشركة بحذف الصور نهائيًا وقال ناطق باسم جوجل: «حذفنا الصور المعنية التي لا تحترم سياستنا»، مذكّرًا بـ«حظر المحتوى الذي لا يستند إلى تجربة حقيقية أو لا يصوّر بأمانة موقعاً ما».



أنهار جافة وجبال ثلجية يملؤها الحصى

بدأت القصة بأن هذه الصور في الأصل صُنعت عبر الذكاء الاصطناعي أنشأها ناشطون بيئيون للتحذير من الآثار الكارثية المستقبلية للتغير المناخي على أماكن شهيرة في النمسا.



ونشرت مجموعة «الجيل الأخير» Letzte Generation، هذا الأسبوع، صور من أصول حقيقية لكنها معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو كما لو أنها التُقطت في المستقبل وتحديداً في مايو 2070، لذا أظهرت الأنهار جافة مثل نهر الدانوب وتحول الأنهار الجليدية للوحل والحصى.

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وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها «لم تُفاجأ» برد فعل الشركة التكنولوجية التي «تتجاهل كارثة المناخ، مثلما تفعل السلطات والشركات الكبرى بشكل عام»، وفقاً للناشطة مارينا هاجن-كانافال.وأوضحت المجموعة أن هدف هذه المبادرة هو توعية السياح الذين «يستخدمون Google Maps أثناء تحضيرهم لإجازاتهم» بمخاطر تغير المناخ. كما أكدت أن عام 2070 هو «ليس بعيداً جداً، فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً حالياً لديهم فرصة كبيرة لرؤية ذلك بأنفسهم».واختارت مجموعة «Letzte Generation»، المعروفة باتخاذها إجراءات لافتة مثل إغلاق الطرق لجذب الانتباه، هذه المرة منصة رقمية. كذلك أشارت الناشطة مارينا إلى أن استخدام الإنترنت يوفر القدرة على إيصال الرسالة إلى «عدد أكبر من الناس»، والتواجد «حيثما يتواجد الناس: على الإنترنت وفي الشارع أيضاً»، واعدة بمبادرات «إبداعية» أخرى.يُذكر أن بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية خلال العقد الماضي بنحو 1.2 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، ما أدى إلى زيادة موجات الحر القاتلة والجفاف والفيضانات المدمرة في جميع أنحاء العالم.