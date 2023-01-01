تقرير: Instagram يوصى بريلز جنسية لمراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا

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يوصي انستجرام باستخدام ريلز Reels تحتوي على محتوى جنسي للمراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا حتى لو لم يكونوا يبحثون على وجه التحديد عن مقاطع فيديو كذلك، وفقًا لاختبارات منفصلة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال وأستاذة جامعة نورث إيسترن لورا إيدلسون.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، أنشأ كلاهما حسابات جديدة وحددا أعمارهما بـ 13 عامًا لإجراء الاختبارات، والتي تم إنشاءها في الغالب في الفترة من يناير حتى أبريل من هذا العام.



قدم إنستجرام مقاطع فيديو مفعمة بالحيوية إلى حد ما منذ البداية، بما في ذلك مقاطع فيديو لنساء يرقصن بشكل حسي أو تلك التي تركز على أجسادهن.

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بدأت الحسابات التي شاهدت مقاطع الفيديو هذه وتخطت ريلز أخرى في الحصول على توصيات لمقاطع فيديو أكثر وضوحًا.احتوت بعض الريلز الموصى بها على تمثيل نساء لأعمال جنسية، ووعد البعض الآخر بإرسال صور عارية للمستخدمين الذين يعلقون على حساباتهم.وبحسب ما ورد تم أيضًا تقديم مقاطع فيديو لمستخدمي الاختبار مع أشخاص يعرضون أعضائهم التناسلية، وفي إحدى الحالات، عُرض على المستخدم المراهق المفترض فيديو تلو الآخر حول أنواع معينة من المحتوى الجنسى.استغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاث دقائق بعد إنشاء الحسابات لبدء الحصول على ريلز جنسية.وفي غضون 20 دقيقة من مشاهدتها، سيطر منشئو المحتوى الذين ينتجون محتوى جنسيًا على قسم الريلز الموصى به.أجرى الباحثون نفس الاختبار على TikTok وSnapchat، ووجدا أن أياً من النظامين لم يوصِ بمقاطع فيديو جنسية لحسابات المراهقين التي أنشأوها.لم تشهد الحسابات مطلقًا توصيات لمقاطع الفيديو غير المناسبة للفئة العمرية بعد البحث النشط عنها ومتابعة منشئي المحتوى الذين ينتجونها.وتقول الصحيفة، إن موظفي ميتا حددوا مشاكل مماثلة في الماضي، بناءً على وثائق غير معلنة اطلعوا عليها بالتفصيل بحثًا داخليًا حول التجارب الضارة على إنستجرام للمراهقين الصغار.وقد أجرى موظفو السلامة في ميتا الاختبار نفسه سابقًا وتوصلوا إلى نتائج مماثلة، وفقًا لتقارير النشر.ومع ذلك، تجاهل المتحدث باسم الشركة آندي ستون التقرير، قائلاً لصحيفة The Journal: "كانت هذه تجربة مصطنعة لا تتطابق مع حقيقة كيفية استخدام المراهقين لانستجرام".وأضاف أن الشركة "بذلت جهدًا لتقليل حجم المحتوى الحساس الذي قد يشاهده المراهقون على إنستجرام، وقد خفضت هذه الأرقام بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية".جدير بالذكر أنه في شهر يناير الماضي، قدمت ميتا تحديثات خصوصية مهمة تتعلق بحماية المستخدم المراهق ووضعت المستخدمين المراهقين تلقائيًا في إعدادات التحكم الأكثر تقييدًا، والتي لا يمكنهم إلغاء الاشتراك فيها.