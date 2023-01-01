تقرير: Google ستطرح Google Pixel Watch 3 بإطارات أنحف



Google Pixel Watch 3 Google Pixel Watch 3

كشفت جوجل عن موعد حدث Made By Google، في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Pixel Watch 3 مع Pixel 9، وكانت الشائعات حول Pixel Watch 3 تدور منذ بعض الوقت، على الرغم من أن جوجل لم تكشف بعد عن مظهر رسمي أو إعلان تشويقي، ووفقًا لأحدث التقارير، يمكن أن تأتي ساعة Pixel Watch 3 بشاشة أكبر وإطارات أنحف مقارنةً بساعات Pixel السابقة، وفقاً لموقع indiatoday.



وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، من المقرر أن تتميز ساعة Pixel Watch 3 بشاشة أكثر سطوعًا تبلغ 2000 شمعة وحواف أقل نحافة مقارنة بسابقاتها، وهذه التحسينات ليست مجرد تجميلية؛ إنها تدل على التزام جوجل بتحسين الشكل والوظيفة، ويشير تضمين شريحة النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي تم تأكيدها من خلال ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأخيرة، إلى إمكانات متقدمة لتتبع الموقع تتوافق مع شبكة Find My Device المحسنة من جوجل، وتعد هذه التقنية، المدمجة بالفعل في الأقفال والمركبات الذكية، باتصال دقيق وموثوق.



بالإضافة إلى ذلك، يقال إن Pixel Watch 3 ستأتي بحجمين، 41 ملم و45 ملم، بما يتناسب مع التفضيلات المختلفة وأحجام المعصم، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تشغيل الساعات بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm W5 وتتميز بعمر بطارية قوي، حيث يتميز الطراز الأكبر ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 420 مللي أمبير في الساعة.

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في حين أن التفاصيل المتعلقة بالمتانة والوزن لا تزال غير واضحة، فإن الترقب المحيط بـ Pixel Watch 3 مرتفع، وينتظر النقاد والمتحمسون على حد سواء ظهوره الرسمي لأول مرة في حدث جوجل القادم في أغسطس، حيث من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، يبقى أن نرى ما إذا كانت جوجل قادرة على معالجة جميع المخاوف السابقة، ولكن إذا كانت هذه التسريبات تشير إلى أي مؤشر، فيمكن أن تضع Pixel Watch 3 معيارًا جديدًا في سوق الساعات الذكية التنافسية.تجدر الإشارة إلى أن جميع المعلومات حول Pixel Watch 3 هي مجرد شائعات وتكهنات في هذه المرحلة.بصرف النظر عن Pixel Watch 3، من المتوقع أيضًا أن تصدر جوجل بعض الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال حدث Made By Google في 13 أغسطس.