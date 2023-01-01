تقرير: Google ستطرح Google Pixel Watch 3 بإطارات أنحف

كشفت جوجل عن موعد حدث Made By Google، في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Pixel Watch 3 مع Pixel 9، وكانت الشائعات حول Pixel Watch 3 تدور منذ بعض الوقت، على الرغم من أن جوجل لم تكشف بعد عن مظهر رسمي أو إعلان تشويقي، ووفقًا لأحدث التقارير، يمكن أن تأتي ساعة Pixel Watch 3 بشاشة أكبر وإطارات أنحف مقارنةً بساعات Pixel السابقة، وفقاً لموقع indiatoday.
وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، من المقرر أن تتميز ساعة Pixel Watch 3 بشاشة أكثر سطوعًا تبلغ 2000 شمعة وحواف أقل نحافة مقارنة بسابقاتها، وهذه التحسينات ليست مجرد تجميلية؛ إنها تدل على التزام جوجل بتحسين الشكل والوظيفة، ويشير تضمين شريحة النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي تم تأكيدها من خلال ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأخيرة، إلى إمكانات متقدمة لتتبع الموقع تتوافق مع شبكة Find My Device المحسنة من جوجل، وتعد هذه التقنية، المدمجة بالفعل في الأقفال والمركبات الذكية، باتصال دقيق وموثوق.
بالإضافة إلى ذلك، يقال إن Pixel Watch 3 ستأتي بحجمين، 41 ملم و45 ملم، بما يتناسب مع التفضيلات المختلفة وأحجام المعصم، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تشغيل الساعات بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm W5 وتتميز بعمر بطارية قوي، حيث يتميز الطراز الأكبر ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 420 مللي أمبير في الساعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!