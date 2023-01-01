تقرير يوضح .. ملوثات مصانع الوقود المتجدد "الخضراء" أكثر من مصافي النفط

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ذكر تقرير جديد، أن مصافي الوقود "الخضراء"، استخدمت ثغرات في اللوائح الفيدرالية لتصبح مصدرا للملوثات ضخمة.



وأظهر التقرير الذي نشرته "ديلي ميل"، أن مصانع الوقود الحيوي والإيثانول البالغ عددها 275 في الولايات المتحدة أطلقت 12 مليون طن من المواد السامة في الهواء عام 2022، مقارنة بـ 15 مليون طن أطلقتها مصافي النفط.





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علاوة على ذلك، أطلقت هذه المصانع المزيد من أربعة أنواع من المواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال وضيق التنفس على المدى القصير، وقد ارتبطت بالسرطان على المدى الطويل.وتستخدم شركات الوقود الحيوي منتجات مثل الذرة أو زيت النباتات لصنع الوقود بدلاً من البترول. تقع معظم مرافق الوقود الحيوي في منطقة الغرب الأوسط، بما في ذلك أحد المنشآت في إلينوي التي كانت أكبر مصدر للهكسان، وهو سم يمكن أن يسبب تلف الأعصاب.وقالت كورتني برنهارت، مديرة البحوث في مشروع السلامة البيئية (EIP)، وهي المجموعة التي أصدرت التقرير: "على الرغم من صورته الخضراء، فإن صناعة الوقود الحيوي تطلق كمية مفاجئة من التلوث الهوائي الخطر الذي يعرض المجتمعات المحلية للخطر - وهذه المشكلة تتفاقم بسبب التنظيم المتراخي لوكالة حماية البيئة".ومراجعة البيانات التي أصدرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية لعام 2022 من 191 مصنعًا للإيثانول و71 مصنعًا للديزل الحيوي و13 مصنعًا للديزل المتجدد، وجدت أن انبعاثات "المصنعين الخضر" كانت تقريبًا على قدم المساواة مع النفط والغاز، كما أنهم أطلقوا المزيد من السموم القوية مثل الهكسان والأسيتالديهايد والأكرولين والفورمالديهايد مقارنة بمصافي البترول التقليدية.