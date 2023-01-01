تقرير يؤكد ان iPhone 16 Pro Max يضم بطارية بكثافة أعلى



iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max

كشف تقرير نشر مؤخراً عن تفاصيل جديدة حول مواصفات البطارية في إصدار ابل المرتقب iPhone 16 Pro Max والذي يأتي ببطارية مميزة بكثافة أعلى.



أوضحت تسريبات سابقة الإختلافات في التصميم بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و16 Pro Max، والتي تؤكد على إختلاف في الحجم بين الإصدارين.



وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” كُشِف فيها عن الكثافة الأعلى في طاقة بطارية الجيل القادم من هواتف Pro Max.

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ويوضح “Kuo” أن بطارية iPhone 16 Pro Max تأتي بنفس تصميم البطارية المقدمة في هاتف 15 Pro Max، إلا أن بطارية 16 Pro Max ستأتي بكثافة أعلى وعمر إفتراضي أطول.أيضاً يوضح مصدر التسريبات أن بطارية إصدار Max القادم ستصدر مستوى حراري أعلى، لذا تتجه ابل لإستخدام علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ في محيط البطارية لإدارة حرارة البطارية بكفاءة أعلى.كما أكد المحلل “Ming-Chi Kuo” على أن الغلاف الفولاذي الذي يحيط ببطارية 16 Pro Max سيدعم آلية إستبدال للبطارية أكثر سلاسة في هذا الإصدار، مما يدعم ابل في تحقيق معايير الإتحاد الأوروبي المطلوبة في تطوير هواتف تتضمن بطارية قابلة للإستبدال.يذكر أن التقرير كشفت عن أن شركة “Sunway” ستكون المورد الرئيسي لإغلفة البطارية المصنوعة من والفولاذ في iPhone 16 Pro Max، أيضاً من المقرر أن تتوسع ابل بهذا التصميم ليشمل سلسلة iPhone 17 كاملة العام المقبل.