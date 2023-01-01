تقرير يؤكد إنتهاء المحادثات بين ‏Apple وOpenAI حول دمج ChatGPT في iOS 18

أكد تقرير نشر مؤخراً على أن شركة ابل إنتهت تقريباً من إجراء محادثات مع OpenAI بهدف دمج روبوت المحادثات الذكي ChatGPT في تحديث الشركة القادم iOS 18.
أوضح مصدر مطلع على خطط ابل أن عملاق التكنولوجيا قد وصلت إلى المرحلة النهائية في الصفقة التي تعقد مع OpenAI لدمج ChatGPT في iOS 18، لإستخدام روبوت الدردشة لتشغيل بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي.
كما يؤكد التقرير على أن ابل لا تخطط للإعلان الرسمي عن هذه الصفقة في الوقت الراهن، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن دمج الروبوت الذكي عند إطلاق تحديث iOS 18 لاحقاً.
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