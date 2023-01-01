تقرير: مميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة ‏Apple لن تصل قبل 2025

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كانت مميزات Apple Intelligence هي الحديث الرئيسي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2024، الذي استضافته شركة أبل الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا عن عدد كبير من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بها.



ومع ذلك، يدعي تقرير جديد أن بعض هذه الميزات لن تكون جاهزة عند إصدار iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia عالميًا في وقت لاحق من هذا العام، وقد تستغرق بعض هذه الميزات، خاصة تلك التي تتضمن المساعد الافتراضي Siri، حتى عام 2025 قبل أن يتم طرحها على نطاق واسع للمستخدمين.



تأخير ميزات Apple Intelligence

وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On، لا تخطط شركة أبل لطرح بعض ميزات الذكاء الاصطناعي حتى أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، ويشير الإصدار الأخير من الإصدار التجريبي الأول للمطور من برنامج التشغيل أيضًا إلى نفس الشيء لأنها تفتقر إلى العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي.

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وأبرز جورمان أن عملاق التكنولوجيا يفضل شحن أكبر عدد ممكن من الميزات الجديدة مع الإصدار التجريبي الأول للمطورين قدر الإمكان للسماح للمطورين بالحصول على الوقت الكافي لدمج التجارب الجديدة داخل تطبيقاتهم.إذا كان التقرير صحيحًا، فلن يتم تأخير بعض الميزات فحسب، بل عند وصولها، ستكون متاحة فقط للمعاينة، وهذا يعني أن مجموعة مختارة فقط من المستخدمين سيحصلون على الوصول إلى الميزات أولاً، وسيتم طرحها ببطء إلى قاعدة مستخدمين أكبر.توفير Google Gemini على أيفونيقال إن استراتيجية نشر الميزات الجديدة هذه ستجلب العديد من الفوائد الجديدة لشركة أبل، ويدعي جورمان أن هذا النهج المتدرج سيسمح للشركة بإدارة مواردها بشكل أفضل وعدم إرباك الموظفين أو المساس بالميزات، ويعد تدريب الذكاء الاصطناعي على لغات عالمية مختلفة أيضًا تحديًا يستغرق وقتًا طويلاً، وكذلك الأمر بالنسبة لبناء البنية التحتية السحابية للحوسبة السحابية الخاصة، وعلاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على إمكانية استخدام هذا الوقت الإضافي لمعالجة مشكلات هلوسة الذكاء الاصطناعي (روبوتات الدردشة التي تقدم استجابات لا معنى لها).أخيرًا، كما ورد سابقًا، لا تزال شركة أبل تبحث عن المزيد من منشئي برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية لدمجهم في نظامها الأساسي، ويقال إن الشركة تجري مناقشات مع جوجل بشأن Gemini AI ومع Anthropic من أجل Claude AI، وفي الصين، حيث لا تتوفر معظم روبوتات الدردشة الدولية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يقال إن عملاق التكنولوجيا يهدف إلى الدخول في شراكة مع بايدو وعلي بابا.