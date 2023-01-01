تقرير.. كم عدد الصواريخ التي أطلقتها شركة SpaceX في عام 2024؟

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تهدف SpaceX إلى إجراء 148 عملية إطلاق في عام 2024، وهي زيادة أخرى مرة أخرى مقارنة بـ 98 عملية إطلاق التي أكملتها في العام السابق، ويعني هذا الإيقاع أن الشركة ستضطر إلى الإطلاق مرة كل يومين ونصف، بحسب موقع spaceexplored.



وأطلقت شركة SpaceX 60 صاروخًا في عام 2024، منها 58 صاروخًا من طراز Falcon 9، وليس من طراز Falcon Heavies، وصاروخين من طراز Starship.



في عام 2023، ظهرت Starship أخيرًا لأول مرة بعد طول انتظار، في شكلها المتكامل تمامًا، بالنسبة لعام 2024، من الواضح أن عمليات إطلاق المركبة الفضائية ستلعب دورًا كبيرًا آخر في إبقاء SpaceX في العناوين الرئيسية (الجيدة والسيئة).

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جدير بالذكر أنه لا نعرف بالضبط عدد الرحلات التجريبية التي ستقلعها شركة SpaceX، ولكن إذا كانت الشركة ترغب في الحصول على أي فرصة للوفاء بالجداول الزمنية لبرنامج Artemis التابع لناسا، فيجب أن يكون ذلك بأرقام مضاعفة، وبحلول نهاية العام، تحتاج وكالة ناسا حقًا إلى رؤية بعض التقدم الجاد نحو أن يصبح Starship صاروخًا قابلاً للحياة وأن يتم التزود بالوقود في الفضاء بشكل مثالي.إذا تمكنت شركة SpaceX من تجاوز التحقيقات المنتظمة والمطولة (وفقًا لمعايير SpaceX) التي تجريها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فيمكننا أن نرى إطلاق المركبة الفضائية يحدث بعد أسابيع أو أقل، ويمكن لهذه الكمية من بيانات الرحلة والخبرة أن تحول Starship إلى صاروخ تجاري أكثر قابلية للتطبيق وبناء الثقة في الجدول الزمني لـ Artemis 3 لعام 2026.في عام 2024، إذا تم الالتزام بجميع الجداول الزمنية أو لم تتأخر كثيرًا، فيمكن لشركة SpaceX إطلاق ما يصل إلى خمس مهمات مأهولة إلى الفضاء، ومن المقرر إطلاق مهمتين أخريين هذا العام هما Axiom-4 في الخريف ومهمة Polaris Dawn، حيث يعد إطلاق Polaris لأول مرة هذا العام هو الأكثر إثارة لأنه سيتضمن أول رحلة خاصة في الفضاء، وسيكون هذا النوع من القدرة ذا قيمة إذا حصلت SpaceX وPolaris على الضوء الأخضر من وكالة ناسا لخدمة تلسكوب هابل الفضائي.وتأمل SpaceX في إطلاق ما يصل إلى مرة واحدة في الأسبوع من فاندنبرج في عام 2024، ومع زيادة الأعمال من فلوريدا، فإن القدرة على إطلاق المزيد من مهام Starlink من كاليفورنيا ستفضل تحسينات في عرض النطاق الترددي، وفي السنوات المقبلة، يمكن لشركة SpaceX إطلاق نفس القدر الذي أطلقته في فلوريدا، حوالي عام 2023.