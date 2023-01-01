تقرير .. السلطة الفلسطينية تعلن عن حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه دعوات للإصلاح



الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس

أعلنت السلطة الفلسطينية عن تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً دولية من أجل الإصلاح.



وأعلن الرئيس محمود عباس، الذي يقود السلطة الفلسطينية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ولا يزال يسيطر عليها بشكل عام، الحكومة الجديدة في مرسوم رئاسي يوم الخميس. ولا أحد من الوزراء الجدد شخصية معروفة.



وقام عباس بتعيين محمد مصطفى، وهو مستشار منذ فترة طويلة، رئيسا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر. وكان مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، قد تعهد بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة بناء غزة. وسيتولى مصطفى أيضًا منصب وزير الخارجية.

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ووزير الداخلية زياد حب الريح هو عضو في حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس وكان يشغل نفس الوزارة في الحكومة السابقة. وتشرف وزارة الداخلية على قوات الأمن. سجّل وزير شؤون القدس الجديد، أشرف العور، نفسه لخوض انتخابات فتح في انتخابات 2021 التي تأجلت إلى أجل غير مسمى.وخمسة على الأقل من بين الوزراء الـ23 الجدد هم من غزة، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانوا لا يزالون في القطاع.وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. لقد تم طرد قواتها من غزة عندما استولت حماس على السلطة في عام 2007، وليس لديها أي قوة هناك.ولا تحظى الحركة بدعم شعبي أو شرعية تذكر بين الفلسطينيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لم تعقد انتخابات منذ 18 عاما. إن سياستها المتمثلة في التعاون مع إسرائيل في المسائل الأمنية لا تحظى بشعبية كبيرة، وقد دفعت العديد من الفلسطينيين إلى النظر إليها كمقاول من الباطن للاحتلال.وقد أظهرت استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة باستمرار أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس البالغ من العمر 88 عاماً.ودعت الولايات المتحدة إلى تنشيط السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب قبل إقامة الدولة في نهاية المطاف.وقد رفضت إسرائيل هذه الفكرة، قائلة إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة وستتعاون مع الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى السلطة الفلسطينية أو حماس. ومن غير الواضح من في غزة سيكون على استعداد للقيام بمثل هذا الدور.وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات واسعة النطاق للحكومة الجديدة وما إذا كانت ستنفذ "الإصلاحات الموثوقة والبعيدة المدى" التي دعت إليها إدارة بايدن.وقد رفضت حماس تشكيل الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها غير شرعية، ودعت بدلا من ذلك جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك فتح، إلى تشكيل حكومة لتقاسم السلطة قبل الانتخابات الوطنية.وحذرت الفلسطينيين في غزة من التعاون مع إسرائيل لإدارة القطاع، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك سيتم معاملته على أنه متعاون، وهو ما يُفهم على أنه تهديد بالقتل.