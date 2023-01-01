تقديم Poco M6 Plus الجديد كُليًا رسميًا في الخارج



Poco M6 Plus Poco M6 Plus

ينضم هاتف Poco M6 Plus الجديد كُليًا إلى سلسلة M6 من بوكو، العلامة الفرعية التابعة لـ شاومي، حيث تُعتبر سلسلة M6 قديمة وأُطلق أول هاتف منها في ديسمبر من عام 2023. يمتاز الهاتف الجديد بمعالج يدعم شبكات الجيل الخامس، مع دعم الشحن السريع وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

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مواصفات Poco M6 Plus :-وزن 205 جرام وأبعاد 168.6×76.3×8.3 ممخامات خارجية من الزجاج مع إطار من البلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموريشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.79 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 550 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزطبقة حماية على الشاشة Corning Gorilla Glass غير معروف إصدارهامعالج كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 613مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رامنظام تشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOSكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو للتصوير عن قُربالكاميرا الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليسماعات الهاتف الخارجية من نوع Monoالهاتف يدعم مستشعر IR Blasterخاصية NFC غير مدعومة في الهاتفبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهبطارية بسعة 5030 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأسود، البنفسجي والفضيتم تسعير هاتف Poco M6 Plus 5G الجديد كُليًا في الهند للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يُعادل 160 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 175 دولار أمريكي، وسيُتاح الهاتف للبيع في الهند يوم 5 اغسطس المُقبل.