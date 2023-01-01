تقديم Poco M6 Plus الجديد كُليًا رسميًا في الخارج

Poco M6 Plus
ينضم هاتف Poco M6 Plus الجديد كُليًا إلى سلسلة M6 من بوكو، العلامة الفرعية التابعة لـ شاومي، حيث تُعتبر سلسلة M6 قديمة وأُطلق أول هاتف منها في ديسمبر من عام 2023. يمتاز الهاتف الجديد بمعالج يدعم شبكات الجيل الخامس، مع دعم الشحن السريع وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.
مواصفات Poco M6 Plus :-
وزن 205 جرام وأبعاد 168.6×76.3×8.3 مم
خامات خارجية من الزجاج مع إطار من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.79 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 550 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
طبقة حماية على الشاشة Corning Gorilla Glass غير معروف إصدارها
معالج كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 613
مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام
نظام تشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOS
كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
الكاميرا الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Mono
الهاتف يدعم مستشعر IR Blaster
خاصية NFC غير مدعومة في الهاتف
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
بطارية بسعة 5030 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأسود، البنفسجي والفضي
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تم تسعير هاتف Poco M6 Plus 5G الجديد كُليًا في الهند للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يُعادل 160 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 175 دولار أمريكي، وسيُتاح الهاتف للبيع في الهند يوم 5 اغسطس المُقبل.
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