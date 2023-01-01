تقديم هافال جوليان 2025 بشكلها المعدل في مصر



هافال جوليان 2025 هافال جوليان 2025

باعتبارها وكيلا لشركة هافال الصينية، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو سيارتين فقط بالسوق المصري، وهما جوليان وH6، وتعتبر هافال جوليان سيارة صينية تستحق الإشادة في السوق المحلي، وذلك بسبب تصميمها العصري الأنيق الذي يحمل العديد من الملامح الأوروبية، بالإضافة لتصميم السيارة من الداخل، والذي تم تطويره باستخدام خامات عالية الجودة، وهو أمر جعل الكثيرين يعترفوا بجودة هذه السيارة الصينية في السوق المصري.



ومؤخرا أعلنت الشركة عن تقديم موديل 2025 من جوليان في مصر بشكله المعدل، وتم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 1 مليون و190 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 1 مليون و250 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و330 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه.ويطلق الوكيل هذا الموديل محليا هذه الفئات الأربعة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- مكابح يد كهربائية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح LED أمامية.- مرايا جانبية بخاصيات الطي كهربائيا والتسخين.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.