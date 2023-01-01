تقديم موديل 2025 من سياره MG ZS بهذه الأسعار..



MG ZS MG ZS

باعتبارها وكيلا لسيارات إم جي (MG) في مصر، أعلنت شركة المنصور للسيارات عن تقديم موديل 2025 من سيارة MG ZS التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر بثلاثة فئات، وذلك بالأسعار التالية:

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- فئة أولى كلاسيك (غير متوفرة).- فئة ثانية كومفورت بسعر 1 مليون و30 ألف جنيه (بعد زيادة 30ألف جنيه).- فئة ثانية كومفورت جميع الكماليات بسعر 1 مليون و50 ألف جنيه (بعد زادة 25 ألف جنيه).- فئة ثالثة لكشري بسعر 1 مليون و80 ألف جنيه (بعد زيادة 30 ألف جنيه).ويتم طرح هذه الفئات السابقة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- فرش داخلي من القماش.