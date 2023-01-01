تقديم موديل 2025 من سياره شيري تيجو 8 في مصر بتغييرات في الأسعار



شيري تيجو 8 شيري تيجو 8

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، لكن تعتبر أبرزهم سيارة شيري تيجو 8، وذلك لأنها من أكبر وأضخم سيارات شيري في السوق المصري، وهي مزودة بثلاثة صفوف من المقاعد في الداخل.



ومؤخرا قدم الوكيل موديل 2025 من هذه السيارة في السوق المصري، وذلك بتخفيضات وزيادات سعرية عن موديل 2024 السابق، حيث كانت أسعار موديل 2025 التالي:



- فئة كومفورت 5 مقاعد بسعر 1 مليون و100 ألف جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه عن موديل 2024).

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- فئة كومفورت 7 مقاعد بسعر 1 مليون و155 ألف جنيه (تخفيض 20 ألف جنيه عن موديل 2024).- فئة لكشري 5 مقاعد بسعر 1 مليون و225 ألف جنيه (بدون تغيير).- فئة لكشري 7 مقاعد بسعر 1 مليون و280 ألف جنيه (بعد زيادة 5 آلاف جنيه).وتحمل تيجو 8 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وبقوة 145 حصان عند 5500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 210 نيوتن متر عند عدد دورات للمحرك من 1750 إلى 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات الأساسية المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- 4 وسائد هوائية.- نظام مساعد للسائق عند صعود/هبوط المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام مانع لإدارة المحرك.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مقاعد جلدية.- سقف بانورامي.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.