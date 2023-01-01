تقديم موديل 2025 من ام جي RX5 Plus في مصر



ام جي RX5 Plus ام جي RX5 Plus

شهدت الفترة الماضية تقديم موديل 2025 سيارة ام جي RX5 Plus، والتي تنتمي لفئة SUV في السوق المحلي، وتقدمها في السوق المحلي شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات MG في مصر، حيث تم الإعلان عن أسعار موديل 2025 كالتالي:

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- فئة كومفورت بسعر 1 مليون و450 ألف جنيه.- فئة لكشري بسعر 1 مليون و500 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة مزود بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 171 حصان 275 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:- 4 وسائد هوائية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- مثبت سرعة.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يدوي كهربائية.- مصابيح LED أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) مقاس 18 بوصة.- مرايات جابية كهربائية بخاصية الطي.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- فرش داخلي من القماش.- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 14.1 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مفتاح تشغيل ذكي.- سقف بانورامي.- 4 منافذ يو إس بي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.