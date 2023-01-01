تقديم سياره فولكس فاجن تيجوان 2024 الجديدة كليا في مصر



فولكس فاجن تيجوان 2024 فولكس فاجن تيجوان 2024

بشكل رسمي تم الإعلان عن تقديم سيارة فولكس فاجن تيجوان الجديدة كليا كموديل لعام 2024 في السوق المصري، حيث يتيح الوكيل هذا الموديل بفئة واحدة فقط، تم ذكر أسعارها كالتالي:



- فئة R-Line بسعر 44 ألف و500 دولار (يضاف للسعر 330 ألف جنيه قيمة الجمارك).



ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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وتشمل هذه الفئة من السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ووسطية.- نظام تحكم إلكتروني بالثبات.- نظام مانع للسرقة- زجاج ملون عازل للحرارة- مصابيح ضبابية متحركة- نظام مراقبة انتباه السائق- إطارات رياضية 19 بوصة- مصابيح أمامية LED Plus- مصابيح خلفية LED- مصابيح أمامية بتحكم أوتوماتيكي- مصابيح أمامية نهارية LED- فتحة سقف بانورامية- إضاءة بمقابض الأبواب- مرايا خارجية بخاصية الضم والتسخين والذاكرة- مثبت سرعة- كاميرا خلفية- نظام صوتي يضم 8 سماعات- شاشة عرض معلومات أمامية Head Up Display- شاشة وسطية 12.9 بوصة- نظام دخول وتشغيل الذكي- مداخل USB-C- مخرج كهرباء 12 فولت- مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التسخين- ذاكرة بالمقاعد الأمامية- مقاعد مغطاه بالجلد- دواسات من الألومنيوم- عجلة قيادة رياضية مغطاه بالجلد- خاصية تدليك و تبريد بالمقاعد الأمامية