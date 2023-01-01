تقديم سياره جيتور X90 بلس 2025 في السوق المحلي



جيتور X90 بلس جيتور X90 بلس

شهدت الفترة الماضية إعلان مجموعة القصراوي، باعتبارها وكيل سيارات شركة جيتور (Jetour) الصينية في مصر، عن تقديمها موديل 2025 من سيارتها الجديدة جيتور X90 بلس بالسوق المحلي، وهي سيارة من فئة SUV ويتم تقديمها في مصر بفئة واحدة فقط من التجهيزات تم ذكر سعرها الرسمي كالتالي:

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- فئة لكشري بسعر 1 مليون و764 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه عن الموديل السابق).جدير بالذكر أن علامة جيتور التجارية تعتبر شركة وعلامة تجارية تابعة لشركة شيري الصينية للسيارات متخصصة في سيارات SUV وكروس أوفر، وتم إطلاقها في سوق السيارات الصيني خلال عام 2018، أي قبل خمسة أعوام فقط من وقتنا الحالي.ويتم تقديم هذا الموديل من سيارة جيتور X90 بلس في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1600 سي سي وقوته 197 حصان وعزمه 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة بهذه الفئة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية ستائرية جانبية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في هبوط المنحدرات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- فتحة سقف.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا في 6 اتجاهات.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 12.3 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي.- فرش داخلي من الجلد.- مكابح يد إلكترونية.- قفل مركزي للأبواب.- سنسور أمامي وخلفي.- تكييف هواء أوتوماتيكي.