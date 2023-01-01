تقديم سياره جيتور داشينج 2025 في السوق المصري



جيتور داشينج 2025 جيتور داشينج 2025

شهدت الفترة الماضية إعلان مجموعة القصراوي، باعتبارها وكيل سيارات شركة جيتور (Jetour) الصينية في مصر، عن تقديمها موديل 2024 من سيارتها الجديدة جيتور داشينج بالسوق المحلي، وهي سيارة من فئة SUV ويتم تقديمها في مصر بالأسعار الرسمية التالية:

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- فئة أولى بسعر 1 مليون و409 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 1 مليون و589 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و689 ألف جنيه.جدير بالذكر أن علامة جيتور التجارية تعتبر شركة وعلامة تجارية تابعة لشركة شيري الصينية للسيارات متخصصة في سيارات SUV وكروس أوفر، وتم إطلاقها في سوق السيارات الصيني خلال عام 2018، أي قبل خمسة أعوام فقط من وقتنا الحالي.ويتم تقديم هذا الموديل من سيارة جيتور داشينج في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1500 سي سي وقوته 156 حصان وعزمه 230 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات الأساسية المقدمة بهذه الفئات فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام ثبات إلكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح خلفية LED.- نظام لتشغيل المحرك عن بعد.- مثبت سرعة.- شاشة 12.8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- بلوتوث و5 منافذ يو اس بي.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل وبنظام مؤازرة كهربائية (باور ستيرينج).- مكابح يد إلكترونية.- قفل مركزي للأبواب.