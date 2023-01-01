تقديم سياره ام جي ZS موديل 2025 بشكل رسمي من الوكيل



ام جي ZS ام جي ZS

باعتبارها وكيلا لسيارات إم جي (MG) في مصر، قدمت شركة المنصور للسيارات مؤخرا موديل 2025 من سيارة ام جي زد اس (MG ZS)، والتي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، وذلك بالأسعار التالية:

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- فئة كلاسيك (غير متوفرة).- فئة كومفورت بسعر 975 ألف جنيه.- فئة كومفورت جميع الكماليات بسعر 1 مليون جنيه.- فئة لكشري بسعر 1 مليون و20 ألف جنيه.ويتم طرح هذه الفئات السابقة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- فرش داخلي من القماش.