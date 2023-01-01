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تقديم زيادة سعرية على سياره هيونداي أكسنت RB موديل 2025

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صورة الخبر: هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB

باعتبارها وكيل لسيارات هيونداي في مصر، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو عن تقديمها زيادة سعرية بقيمة 25 ألف جنيه على موديل 2025 من سيارتها أكسنت RB، حيث أعلن الوكيل عن الأسعار الجديدة لموديل 2025 كالتالي بعد الزيادة الجديدة:

- فئة GL بسعر 730 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).

- فئة SR بسعر 760 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).
- فئة DAB+ABS بسعر 795 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).

- فئة DAB+ABS Plus بسعر 815 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).

- فئة HL بسعر 850 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).
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وتشترك هذه الفئات في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 140 حصان وعزمه 168 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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