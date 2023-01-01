تقديم أول زيادة سعرية على سياره بايك X7 موديل 2024 في مصر



بايك X7 موديل 2024 بايك X7 موديل 2024



شهدت الفترة الماضية تقديم الكان أوتو (الوكيل الجديد لسيارات بايك الصينية في مصر بدلا من بودي جروب) لزيادة سعرية على موديل2024 من بايك X7، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:

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- فئة هاي لاين بسعر 1 مليون و545 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).- فئة توب لاين بسعر 1 مليون و620 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).- فئة بريميوم بسعر 1 مليون و695 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 185 حصان وعزم 305 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبيه.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام مساعد للسائق في صعود وهبوط المنحدرات.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فتحة سقف بانورامية.- جهاز إنذار ضد السرقة.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا والتسخين.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق بمخارج خلفية.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي أمامية وخلفية.- مقاعد خلفية قابلة للتعديل.- واي فاي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.