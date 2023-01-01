تقدم Nvidia أداة ذكاء اصطناعى ستسمح للاعبين بتحويل أنفسهم إلى شخصيات اللعبة



Nvidia Nvidia

عرضت شركة Nvidia كيفية تمكين منشئى المحتوى واللاعبين من التحول لشخصيات اللعبة باستخدام أداة ذكاء اصطناعى، وذلك خلال الإعلان عن تشكيلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية Nvidia Studio، حيث تعاونت Nvidia مع منشئي الأنظمة الرائدين مثل XRIG وMVP وAnt PC وVishal Peripherals.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا لما ذكره موقع "India today"، تتوفر أجهزة كمبيوتر الاستوديو هذه عبر منشئي الأنظمة المعتمدين، ويمكن التعرف عليها من خلال ملصق GeForce RTX Studio PC.يمكنك التحول إلى أي شخصية لعبة تريدها مع تشغيل Stable Diffusion على جهاز كمبيوتر مزود بوحدة معالجة الرسومات RTX من Nvidia.ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا أن تجعل نفسك تبدو مثل أي شخصية يمكنك تخيلها من الخيال الشعبي، ويمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة للغاية لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون بانتظام إلى صور مصغرة جديدة لمقاطع الفيديو والحملات الترويجية والمزيد.تم تجهيز جميع أجهزة كمبيوتر Nvidia Studio التي تم عرضها بوحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 40 Series، وتم تصميم أجهزة الكمبيوتر لتلبية المتطلبات المحددة لمنشئي المحتوى واللاعبين، وتم تهيئتها مسبقًا للاستفادة من جميع مزايا تقنيات NVIDIA Studio وRTX Al.