تقدم نيسان شاحنة فرونتير 2025 «بيك أب» بهذا السعر ..



فرونتير 2025 «بيك أب» فرونتير 2025 «بيك أب»

تواصل شاحنة نيسان فرونتير من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح موديلات 2025 من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" الشهيرة، حيث قدمت بعدد من القدرات القياسية بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات.

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قدرات سيارة نيسان فرونتير 2025تتمتع سيارة نيسان فرونتير بالقدرة على سحب 3243 كيلوجرام، بزيادة قدرها 500 رطل أي ما يعادل 227 كيلوجرام، بينما ترتكز على جنوط قياسية تبلغ 17 بوصة مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، وواجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل وإضاءة LED، وشبكة كبيرة تنقسم إلى مقطعين.تحتوي واجهة السيارة نيسان فرونتير على شداد ثنائي ومصفحة سفلية، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، ودعامات جانبية أعلى منطقة العجلات، وصندوق تخزين خلفي طوله 6 أقدام، وعدد من التجهيزات الداخلية أبرزها شاشة بقياس 12.3 إنش لعرض الوسائط المتعددة والمعلومات، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.زودت السيارة نيسان فرونتير بمقعد كهربائي التحكم للسائق من 6 اتجاهات بحسب الفئة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف كهربائية وكذلك للتحكم في ضبط المرايات الجانبية، مع فرش من الجلد للمقاعد ومقابض أمامية وأماكن للأكواب، وإضاءة داخلية، مكان مخصص للنظارات الشمسية، نظام صوتي ترفيهي.الأداء الفني للسيارة نيسان فرونتير 2025تعتمد السيارة نيسان فرونتير من الناحية الفنية على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3800 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 310 حصان وعزم أقصى للدوران 381 نيوتن متر.سعر سيارة نيسان فرونتير 2025تبدأ أسعار نيسان فرونتير 2025 عالميًا من 33,560 دولار أمريكي إلى 46,620 دولارا أمريكيا.