تقدم كوبرا نسخ ليون و فورمينتور المحدثة

كشفت كوبرا عن نسخها المحدثة من ليون، بإصداريها الهاتشباك والستيشن، و فورمينتور الكروس أوفر، وذلك بهدف تعزيز تميز شخصياتهم عن سيارات سيات مع تطوير العديد من الجوانب الهندسية والتقنية.
تظهر في مقدمة كل من فورمينتور و ليون الإضاءة الجديدة المتوفرة للطلب بتقنية ماتريكس LED ويطغى عليها شكل المثلث، تغير الصادم أيضاً وضم حالياً شبكة أكبر للتهوية تضيف لهجومية التصميم، تظهر المثلثات الثلاثة في الإضاءة الخلفية أيضاً بالسيارتين ولأول مرة تأتي علامة كوبرا الخلفية بإنارة مدمجة.
من ناحية التصميم الداخلي، ما زالت مقصورة فورمنتور و ليون محتفظة بخطوطها الأساسية، بينما تخطف الأضواء الشاشة الوسطية الجديدة التي زاد قياسها من 10 بوصة إلى 12.9 بوصة وتأتي بجيل أحدث للنظام المعلوماتي، كما حصلت العدادات الرقمية على واجهة جديدة، وتستخدم كوبرا حالياً في بعض الفئات فرش مصنع بنسبة 73% من البوليستر المعاد تدويرها أو الجلد المصنع دون استنزاف الموارد الحيوانية، والذي يغطي المقاعد الرياضية، وتتضمن التجهيزات الاختيارية الجديدة نظام صوتي 12 سماعة من سنهايزر موبيليتي.
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