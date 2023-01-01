تقدم كوبرا نسخ ليون و فورمينتور المحدثة



كوبرا كوبرا

كشفت كوبرا عن نسخها المحدثة من ليون، بإصداريها الهاتشباك والستيشن، و فورمينتور الكروس أوفر، وذلك بهدف تعزيز تميز شخصياتهم عن سيارات سيات مع تطوير العديد من الجوانب الهندسية والتقنية.



تظهر في مقدمة كل من فورمينتور و ليون الإضاءة الجديدة المتوفرة للطلب بتقنية ماتريكس LED ويطغى عليها شكل المثلث، تغير الصادم أيضاً وضم حالياً شبكة أكبر للتهوية تضيف لهجومية التصميم، تظهر المثلثات الثلاثة في الإضاءة الخلفية أيضاً بالسيارتين ولأول مرة تأتي علامة كوبرا الخلفية بإنارة مدمجة.



من ناحية التصميم الداخلي، ما زالت مقصورة فورمنتور و ليون محتفظة بخطوطها الأساسية، بينما تخطف الأضواء الشاشة الوسطية الجديدة التي زاد قياسها من 10 بوصة إلى 12.9 بوصة وتأتي بجيل أحدث للنظام المعلوماتي، كما حصلت العدادات الرقمية على واجهة جديدة، وتستخدم كوبرا حالياً في بعض الفئات فرش مصنع بنسبة 73% من البوليستر المعاد تدويرها أو الجلد المصنع دون استنزاف الموارد الحيوانية، والذي يغطي المقاعد الرياضية، وتتضمن التجهيزات الاختيارية الجديدة نظام صوتي 12 سماعة من سنهايزر موبيليتي.

قد يعجبك أيضا...

يأتي الاختيار الأقوى من كوبرا فورمينتور وليون سبورتس تورر الستيشن، بمحرك 2000 سي سي تربو رباعي الأسطوانات زاد قوته إلى 328 حصان مع ناقل الحركة ثنائي التعشيق DSG ذو السبعة سرعات، الذي أصبح متوفر قياسياً لفورمينتور، ودفع كلي للعجلات وخاصية توزيع العزم على العجلات، ولكن ما زال الاختيار القياسي مزود بمحرك 1500 سي سي قوته 150 حصان ويوجد اختياران آخران بمحرك الـ2000 سي سي، الأول قوته 201 حصان ويرتبط بدفع رباعي والأخر قوته 261 حصان مع دفع أمامي،وحصلت النسخ الهايبرد eHybrid على جيل جديد من المنظومات الهجينة تجمع بين محرك 1500 سي سي تربو رباعي الأسطوانات ووحدة كهربائية مع بطارية 19.7 كيلوواط/الساعة تسم بقطع حتى 100 كم دون تشغيل محرك البنزين، تتراوح قوة الفئات الهايبرد بين 201 حصان و268 حصان.زادت تجهيزات دعم السائق أيضاً بتحذير جانبي عند مغادرة السيارة، وتطوير لمثبت السرعة التفاعلي يربطه بشبكات الطرق والـGPS لتغيير السرعة بشكل مسبق حسب السرعات القانونية.