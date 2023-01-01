تقدم ألبينا أحدث نسخها المعدلة من فئتين BMW الثالثة و الرابعة

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بعد أيام من الإعلان عن تحديثاتها الفئة الثالثة، استعرضت ألبينا إصدارها المعدل الأحدث من سيارة بي إم دابليو الأشهر، بجانب تعديل الفئة الرابعة الجران كوبيه، لتوفر اختيارات بقوة مقاربة لطرازات M، لكن مع تعزيز الفخامة ومستوى الراحة.



تستخدم كل من ألبينا B3 GT المبنية على الفئة الثالثة، وB4 GT المعتمدة على الفئة الرابعة، نفس محرك بي إم دابليو ذو سعة 3000 سي سي موزعة على ستة اسطوانات مع تربو مزدوج ولكن بعد إعادة ضبط لبرمجياته، ارتفعت القوة لـ529 حصان ومع عزم 729 نيوتن.متر، تنطلق B3 GT السيدان من الصفر لـ100 كم/س خلال 3.4 ثواني، يزيد ذلك إلى 3.5 ثواني في B3 GT Tourer الستيشن وB4 GT الجران كوبيه، حيث تنطلق السيارتان بدفع كلي وناقل حركة أوتوماتيك ثمانية سرعات.



حصلت ألبينا B3 GT على تغييرات مظهرية مقارنةً بنسخ الشركة السابقة من الفئة الثالثة، تم خفض حجم عواكس الهواء في الأمام وفي الخلف يظهر مشتت هواء جديد باللون الأسود متماشي مع مخارج العادم، وتستمر ألبينا في توفير درجاتها الفريدة من الأزرق والأخضر مع توافر عدة اختيارات من ألوان BMW Individual الحصرية.

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تبدأ أسعار ألبينا B3 في أوروبا من 101،700 يورو وتقدم B4 GT بسعر ابتدائي 105,100 يورو.