تقارير: ‏Apple أوقفت العمل على تطوير نظارتها Vision Pro لإطلاق طراز أرخص



Vision Pro Vision Pro

كشفت تقارير صحفية، عن أن شركة أبل الأمريكية أوقفت العمل على الجيل الثاني من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro للتركيز بشكل فردي على طراز أرخص.



ووفقًا لتقارير The Information فإنه يُعتقد على نطاق واسع أن شركة أبل لديها خطط لتقسيم خط إنتاج النظارة إلى نموذجين، مع نموذج متميز ونموذج قياسي واحد منخفض التكلفة.



ويقال إن الشركة قامت بإلغاء إعطاء الأولوية للجيل الثاني من نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro ، وتعيين عدد أقل من الموظفين تدريجيًا للمشروع.

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وحولت شركة أبل تركيزها أولاً إلى تقليل تكلفة مكونات طراز الجيل الأول وإنشاء شاشة مطورة للطراز التالي.ويبدو أن الشركة أخبرت واحدًا على الأقل من مورديها بأنها أوقفت العمل على الجيل التالي من نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro. ولا تزال الشركة مستمرة في العمل على منتج "Vision" ذي الأسعار المعقولة وبميزات أقل.كما يقال أن الشركة كانت تكافح من أجل إيجاد طرق لتقليل تكاليف النموذج دون التضحية بالعديد من الميزات، مما يعني أنه من المحتمل أن يتأخر عن تاريخ إصداره المنقح في نهاية عام 2025.وتسعى شركة أبل للاحتفاظ بمكونات العرض المتطورة لجهاز Vision Pro في الطراز منخفض التكلفة، والتي تعد من بين المكونات الأكثر تكلفة في الجهاز.وتريد أبل أيضًا أن تجعل نظارة الواقع الافتراضي الأرخص ثمناً أخف بمقدار الثلث على الأقل من نظارة Vision Pro الحالية.