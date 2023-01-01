تفوز «جلوبال أوتو» بجائزتي «أفضل رئيس تنفيذي» و«بولاريس للاستدامة» لعام 2024

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في مصر، عن فوزها بجائزتين مرموقتين مِن جوائز مجموعة BMW العالمية، وهما جائزة «بولاريس للاستدامة» (BMW Polaris Sustainability Award) و«أفضل رئيس تنفيذي» (BMW Presidents Award) لعام 2024 في منطقة إفريقيا وشرق أوروبا، وذلك خلال المؤتمر السنوي الإقليمي لمجموعة BMW والذي أقيم هذا الشهر في العاصمة الهولندية أمستردام، اعترافًا بالإنجازات الاستثنائية الفريدة التي حقّقتها «جلوبال أوتو» في مجال الاستدامة وأيضًا في الإدارة بوجه عام في مصر خلال العام الأول لها في السوق المصرية.
وتُعدُّ جائزة «بولاريس للاستدامة» بمثابة اعتراف بالمبادرات المميَّزة التي قامت بها مجموعة «جلوبال أوتو» في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية وأيضًا الحوكمة الإدارية؛ فقد نفَّذت «جلوبال أوتو» عدة مشاريع رئيسية، جميعها غَطَّت هذه المجالات الثلاث السابق ذكرها؛ والتي تُمنح على أساسها الجائزة، وهو ما يُبرهن على التزام المجموعة الراسخ بدورها المجتمعي في مصر، وإحداث تأثير إيجابي عليه يمتدّ عبر الأجيال.
ومِن ضمن مبادرات «جلوبال أوتو» في مجال المسؤولية المجتمعية، مبادرة التعاون بين علامة MINI ومؤسستي بنك الطعام وبنك الكساء في رمضان 2023 وأيضًا مبادرة «جلوبال أوتو» مع مؤسسة “Share A Smile” في رمضان 2024. أما المشاريع والمبادرات التي نفَّذتها «جلوبال أوتو» في مجال الاستدامة، يُمكن ذِكر استخدام الطاقة المستدامة في منشآتها الحديثة مثل توليد الكهرباء مِن الألواح العاملة بالطاقة الشمسية وتبني طرق إعادة تدوير المياه وأيضاً إتباع أساليب تسويقية صديقة للبيئة مثل الإعتماد على الشاشات الرقمية الموفرة للطاقة وأنشطة التسويق الرقمي عوض عن أساليب التسويق التقليدية بالاضافة لرعاية البرامج والمبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة القائمة على مفهوم الإستدامة مثل برنامج التلفزيون الواقعي الشهير شارك مصر، وأيضاً التقدم الكبير الذي حققته «جلوبال أوتو» في مجال التحول الرقمي في كل من عمليات التشغيل اليومية وتجربة العملاء وغيرها مِن الآليات التي تتَّسق مع مفهوم الاستدامة الذي تنتهجه مجموعة BMW عالميًا لتُصبح شركة سيارات مستدامة بشكل كامل في المستقبل القريب.
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