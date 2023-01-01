تفعيل خدمة التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025: اعرف الأوراق المطلوبة

التحويل بين المدارس
أعلنت المدارس الأوراق المطلوبة في خدمة التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 ، وذلك استعدادا للاعلان عن فتح باب التحويل في جميع مديريات التربية والتعليم .
وأكدت المدارس أن الأوراق المطلوبة لإتمام التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 تتمثل في :
التحويل بين المدارس
طلب مقدم من ولى أمر التلميذ المراد نقله عليه طابع مهن تعليمية بقيمة عشرة جنيهات من مكتب البريد
(4) استمارات تحويل طالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى والتوجه بها إلي المدرسة الأصلية المراد التحويل منها وكتابتها واعتمادها من المدرسة وختمها بختم المدرسة ، ثم التوجه للمدرسة الأخري المراد التحويل إليها للتوقيع والختم بالموافقة علي قبول الطالب (حسب كثافة المدرسة وتوفر مكان للطالب بها) .
(2) صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب ، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري ، أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها ، أو توكيل للأم من الأب + صورة منه .
إقرار تحويل على القائم بالتحويل + صورة منه .
تلتزم المدرسة الأصلية بتحويل الطالب إلكترونيا من علي موقع المدرسة إلى المدرسة الأخرى المحول إليها في خلال 15 يوم من تاريخه .
ومن المتعارف عليه أنه يتم الإعلان عن فتح باب التحويل بين المدارس ابتداءا من أول يوليو 2024 ، ويمكن للمديريات التعليمية مد فترة التقديم طبقاً للتعليمات الواردة من الجهة المختصة
ويعد التحويل بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلالها اجراء الآتي :
تقديم طلب التحويل بين المدارس من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.
إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة
يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل خدمة التحويل بين المدارس وحتى انتهاءها
شروط التحويل بين المدارس
يتم تقديم طلبات التحويل بين المدارس الكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقي
يشترط أن تكون المدرسة المحول اليها الطالب داخل نطاق المحافظة
خطوات التحويل بين المدارس محافظة القاهرة
ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg
اضغط على لوحة الخدمات.
اختر خدمات التعليم الأساسى اختر : التحويلات المدرسية
سوف تظهر لك قائمة تعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لتنظيم عملية التحويل، اقرأ التعليمات بدقة ثم اضغط على (استمرار)
سوف تظهر لك قائمة بها ثلاثة اختيارات: استمارة طلب التحويل - طباعة التحويل - الاستعلام عن نتيجة التحويل
لتقديم طلب التحويل اضغط على (استمارة طلب التحويل) واملأ البيانات المطلوبة واضغط على التالي
يستكمل ولى الأمر طلب التحويل والإقرار ويتم الضغط على (التالي) ثم تأكيد الطلب.
بعد مرور الفترة الزمنية المحددة يقوم ولى الأمر بالاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الضغط على "الاستعلام عن طلب التحويل" ثم إدخال الرقم القومي
في حالة القبول تظهر لك رسالة القبول مع بعض التعليمات الخاصة بالإجراءات الخاصة بدفع مقابل الخدمة
في حالة الرفض: ستظهر لك رسالة بالرفض
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