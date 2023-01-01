تفاصيل .. هل اتخذ الديمقراطيون قرارا بضرورة رحيل بايدن عن الحكم؟



بايدن بايدن



قالت شبكة إن بي سي الأمريكية إنه حتى الآن، عرض كبار قادة الحزب الديمقراطي الدعم العلني لبايدن، بما في ذلك في التغريدات التي نشرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.





ما كشفته المصادر؟

وقال مصدران مطلعان إن كبار الديمقراطيين في الكونجرس، بما في ذلك النواب حكيم جيفريز من نيويورك، وجيم كليبيرن من ساوث كارولينا، ونانسي بيلوسي من كاليفورنيا، أعربوا سرًا عن مخاوفهم بشأن قدرته على البقاء، على الرغم من أنهم جميعًا يدعمون الرئيس علنًا.



نصح كبار مساعدي ومستشاري بايدن موظفيه بالتمسك بالمسار في الاجتماعات والمناقشات ورسالتهم، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة: "سنتغلب على العاصفة، تمامًا كما فعلنا دائمًا".

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قال أحد رؤساء الحزب الديمقراطي في الولاية: "يحتاج الديمقراطيون إلى أن يأخذوا نفسًا عميقًا وينظروا إلى الاستطلاعات، وينظروا إلى الناخبين المتأرجحين".الشخص الذي هزم ترامب ومازال بامكانه الفوزأضاف: "إلى أن أرى شيئاً مختلفاً، فهو الشخص الذي شكل هذا التحالف، وهو الشخص الذي لديه الرقم القياسي، وهو الشخص الذي هزم دونالد ترامب. وإلى أن أرى شيئًا مختلفًا، فإنه لا يزال أفضل شخص للتغلب على دونالد ترامب».ورفضت حملة بايدن التعليق مشيرة إلى مذكرة يوم السبت من رئيس الحملة جين أومالي ديلون والتي أوضحت أن بايدن لا يزال بإمكانه الفوز، مشيرة إلى أكثر من 27 مليون دولار جمعوها بين يوم المناقشة ومساء الجمعة.لكن الجدير بالذكر أن أومالي ديلون أشارت إلى احتمالية وجود استطلاعات رأي صعبة في المستقبل - لكنها قالت إن اللوم يقع على وسائل الإعلام: "إذا رأينا تغييرات في استطلاعات الرأي في الأسابيع المقبلة، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الروايات الإعلامية المبالغ فيها إلى انخفاضات مؤقتة في استطلاعات الرأي".مؤيدوا انسحاب بايدنكما قال أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطي الذي يعتقد أن بايدن يجب أن ينسحب من السباق – لكنه لم يدعو لذلك علنًا بعد – لشبكة إن بي سي نيوز إن ثلاثة من زملائه عبروا عن نفس المشاعر له أثناء التصويت في قاعة مجلس النواب يوم الجمعة.وفي الوقت نفسه، هناك تفاهم بين كبار الديمقراطيين على ضرورة منح بايدن مساحة لتحديد الخطوات التالية.ويعتقدون أن الرئيس وحده، بالتشاور مع عائلته، يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدمًا أو ينهي حملته مبكرًا - وأنه لن يستجيب بشكل جيد للضغط عليه.الرئيس وزوجتهوقال أحد المصادر المطلعة: "صانعو القرار شخصان - الرئيس وزوجته"، مضيفًا: "أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس على دراية بالأمر".من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مستقبل حملة إعادة انتخابه مع عائلته في كامب ديفيد اليوم الأحد، بعد مناظرة يوم الخميس والتي تركت العديد من الديمقراطيين قلقين بشأن قدرته على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر، وفقًا لما ذكره خمسة أشخاص.وتم التخطيط لرحلة بايدن قبل مناظرة يوم الخميس.ومن المقرر أن ينضم هو والسيدة الأولى جيل بايدن إلى أبنائهما وأحفادهما هناك.صورة مهينة لبايدن في المناظرةوعلى الرغم من إلقائه خطابا حماسيا في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة، والذي هدأ من روع بعض حلفائه، فقد وصف أحد الأشخاص المطلعين على مزاج بايدن بأن الامر كان مهينا، وخاليا من الثقة، وبه إدراك بشكل مؤلم أن الصور الجسدية له في المناظرة قد تستمر.شخص واحد فقطوقال شخص آخر مطلع إن بايدن سيستمع في النهاية إلى مستشار واحد فقط.وقال هذا الشخص: "الشخص الوحيد الذي له تأثير مطلق عليه هو السيدة الأولى. إذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار.".تنحي بايدنكما قالت أكسيوس ان بايدن قد يترك السباق الرئاسي إذا قررت عائلته ضرورة ذلك .وذكرت وسائل إعلام أمريكية ان داعمين للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات.وقال مسؤول ديمقراطي كبير: "نحن بحاجة إلى قدر من الانضباط بقدر ما نحتاج إلى العاطفة. ليس من الذكاء السياسي أن يتنحى بايدن".