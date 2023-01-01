تفاصيل مواصفات Galaxy Z Flip6 القابل للطي



Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Flip6

أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Flip6 القابل للطي، قبل الإعلان الرسمي الشهر المقبل.



تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip6 قريباً للأسواق بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2640 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 Hz، وفي الغطاء الخارجي تأتي شاشة Super AMOLED بحجم 3.4 إنش، ودقة عرض 720 في 748 بيكسل.



ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لأجهزة Galaxy، ويتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Galaxy Z Flip6 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وهو نفس المستشعر المستخدم في سلسلة Galaxy S24، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل.وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 10 ميجا بيكسل، وهو أيضاً نفس المستشعر المستخدم في الإصدار السابق، ويدعم هاتف Flip6 معايير Wi-Fi 6E فقط، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بتقنية البلوتوث 5.3، ويضم منفذ USB 3.2 من الجيل الأول.كما يتميز بأبعاد 165.1 في 71.9 في 6.9مم، ووزن 187 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً من المقرر أن يأتي هذا الإصدار بتكلفة أعلى بقيمة 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي في 10 من شهر يوليو المقبل.