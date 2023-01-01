تفاصيل محاكاة رواد فضاء صينيون لحالة طوارئ على محطة تيانجونج الفضائية

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أجرت بعثة شنتشو 18 الصينية تدريبات طارئة مؤخرًا لتعزيز الاستعداد على متن محطة الفضاء الصينية، حيث أجرى قائد شنتشو 18 يي جوانج فو وزملاؤه لي كونج ولي قوانجسو التدريبات في منتصف يوليو لممارسة إجراءات حالة حدث تخفيف الضغط على متن محطة تيانجونج الفضائية في حالة الطوارئ.

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وفقا لما ذكره موقع "Space"، عمل الطاقم بالتعاون مع الفريق الأرضي في بكين، لمحاكاة العملية الكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ لسيناريو محاكاة لحطام فضائي يضرب تيانجونج ويسبب تخفيف الضغط، وبعد إطلاق الإنذار، سارع كل فرد من أفراد الطاقم إلى وضع أقنعة مرتبطة بالإمدادات الجوية، ثم بدأوا بعد ذلك في البحث عن مصدر التسرب، ونجحوا في سده بدعم من المهندسين الموجودين على الأرض.كما أكمل رواد الفضاء شنتشو 18 مجموعة من المهام الأخرى، بما في ذلك استبدال العينات التجريبية والخضوع لتقييمات عقلية.أكمل الثلاثي مؤخرًا بحثًا عن "التعرف على المشاعر وتقييم رواد الفضاء داخل المدار"، وشمل ذلك استبيانات حول الحالات العاطفية وسيتم استخدامها لمساعدة الباحثين على دراسة وتقييم تأثير البعثات الفضائية طويلة المدى على الصحة العقلية لرواد الفضاء.وستستمر مهمة شنتشو 18 حوالي ستة أشهر، حيث سيرحب الطاقم بعد ذلك برواد الفضاء شنتشو 19 على متن تيانجونج ويسلموا السيطرة على المحطة.أكملت الصين محطة تيانجونج الفضائية المكونة من ثلاث وحدات في عام 2022، وتهدف إلى إبقاء المحطة المدارية مشغولة بشكل دائم لمدة عشر سنوات على الأقل.