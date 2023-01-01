تفاصيل محاكاة رواد فضاء صينيون لحالة طوارئ على محطة تيانجونج الفضائية

أجرت بعثة شنتشو 18 الصينية تدريبات طارئة مؤخرًا لتعزيز الاستعداد على متن محطة الفضاء الصينية، حيث أجرى قائد شنتشو 18 يي جوانج فو وزملاؤه لي كونج ولي قوانجسو التدريبات في منتصف يوليو لممارسة إجراءات حالة حدث تخفيف الضغط على متن محطة تيانجونج الفضائية في حالة الطوارئ.2وفقا لما ذكره موقع "Space"، عمل الطاقم بالتعاون مع الفريق الأرضي في بكين، لمحاكاة العملية الكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ لسيناريو محاكاة لحطام فضائي يضرب تيانجونج ويسبب تخفيف الضغط، وبعد إطلاق الإنذار، سارع كل فرد من أفراد الطاقم إلى وضع أقنعة مرتبطة بالإمدادات الجوية، ثم بدأوا بعد ذلك في البحث عن مصدر التسرب، ونجحوا في سده بدعم من المهندسين الموجودين على الأرض.
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