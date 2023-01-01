

تفاصيل لقاء عمرو دياب ورزان مغربى فى فندق شهير بالتجمع الخامس تفاصيل لقاء عمرو دياب ورزان مغربى فى فندق شهير بالتجمع الخامس

قدم عمرو دياب، حفل لطلاب جامعة المستقبل، وبالرغم من اقتصار الحفل على طلاب الجامعة فقط، حيث كان الدخول بالكارنيهات، إلا أن الحفل شهد حضور جماهيري كبير، واستمر لمدة ساعة قدم «الهضبة» خلالها باقة من ألمع أغانيه.



وبعد انتهاء «الهضبة» من الحفل تواجد فى أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، والتقى خلال فترة تواجده بالفنانة اللبنانية رزان مغربي، وجلس الاثنان معًا لمدة ساعة كاملة، ورفض «الهضبة» أن يصافح جمهوره أو يلتقط صورًا مع المتواجدين، كما قام بتوبيخ الجارد الخاص بالفنانة اللبنانية؛ بسبب محاولة أحد الأشخاص تصويره من بعيد.



وتعد «رزان» من الأصدقاء المقربين لـ«الهضبة»، حيث قدمت العديد من حفلاته فى السنوات الماضية، كما أنها تعرف زوجته زينة عاشور.

قد يعجبك أيضا...

يُذكر أن «الهضبة» لا زال حتى الآن لم يوضح حقيقة علاقته بالفنانة الشابة دينا الشربيني، فلم ينفي أيًا منهما شائعة الزواج، إلا أن «الهضبة» أعلن عن عودته للسينما، برفقة المخرج هادي الباجوري، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة دينا الشربيني.