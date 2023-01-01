آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تفاصيل .. كتائب القسام تنصب كمينًا لقوة إسرائيلية في رفح

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تفاصيل .. كتائب القسام تنصب كمينًا لقوة إسرائيلية في رفح

صورة الخبر: كتائب القسام
كتائب القسام


قالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، إنها قد تمكنت من الإيقاع بقوة عسكرية صهيونية في رفح ، وفق ما ذكرت شبكة قدس.

وذكرت القسام:"تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم شرق مدينة رفح".

وأضافت كتائب القسام: "دمرنا ناقلتي جند من نوع نمر واستهدفنا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح".
وتابعت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة في شارع جورج شرق رفح".

كما ذكرت كتائب شهداء الأقصى بأنها استهدفت تموضع جنود وآليات قوات العدو بقذائف الهاون العيار النظامي في محور القتال شرق شارع "جورج" برفح".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل .. كتائب القسام تنصب كمينًا لقوة إسرائيلية في رفح

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7527

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام