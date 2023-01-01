تفاصيل .. كتائب القسام تنصب كمينًا لقوة إسرائيلية في رفح



كتائب القسام كتائب القسام



قالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، إنها قد تمكنت من الإيقاع بقوة عسكرية صهيونية في رفح ، وفق ما ذكرت شبكة قدس.

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وذكرت القسام:"تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم شرق مدينة رفح".وأضافت كتائب القسام: "دمرنا ناقلتي جند من نوع نمر واستهدفنا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح".وتابعت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة في شارع جورج شرق رفح".كما ذكرت كتائب شهداء الأقصى بأنها استهدفت تموضع جنود وآليات قوات العدو بقذائف الهاون العيار النظامي في محور القتال شرق شارع "جورج" برفح".