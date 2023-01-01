تفاصيل فشل صاروخ سبيس إكس أثناء إطلاق أقمار الإنترنت Starlink

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تعرض صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX لخلل نادر، حيث وقع الحادث أثناء إطلاق أقمار Starlink للإنترنت التابعة لشركة SpaceX من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا، وكان أداء Falcon 9 جيدًا في البداية؛ حيث انفصلت مرحلته في الوقت المحدد، ونزلت المرحلة الأولى للهبوط على متن سفينة الشركة بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، لكن المرحلة العليا من الصاروخ، والتي كانت تنقل 20 قمر صناعى من نوع ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، واجهت مشكلة، تتمقل في تسرب الأكسجين السائل، مما كان له تداعيات خطيرة على المهمة.

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وفقا لما ذكره موقع "space"، كتبت SpaceX: "بعد إعادة تشغيل مخطط لها لمحرك المرحلة العليا لأدنى نقطة في المدار، واجه محرك Merlin Vacuum حالة شاذة ولم يتمكن من إكمال احتراقه الثاني".وأضافت الشركة: "على الرغم من أن المرحلة نجت واستمرت في نشر الأقمار الصناعية، إلا أنها لم تنجح في الدوران حول مدارها، لكنها قامت بتعطيل نفسها كما يحدث عادةً في نهاية كل مهمة".وأوضحت الشركة، "ترك هذا الأقمار الصناعية في مدار غريب الأطوار مع ارتفاع منخفض جدًا يبلغ 135 كيلومترًا [84 ميلًا]، وهو أقل من نصف الارتفاع المتوقع."عمل مهندسو SpaceX على رفع الأقمار الصناعية ولكن عند هذا المستوى من السحب، من غير المرجح أن يكون الحد الأقصى المتاح كافيًا لرفع الأقمار الصناعية بنجاح، وعلى هذا النحو، ستعود الأقمار الصناعية إلى الغلاف الجوي للأرض وتختفي تمامًا، وهي لا تشكل تهديدًا للأقمار الصناعية الأخرى في المدار أو للسلامة العامة.يعد صاروخ Falcon 9 هو الصاروخ الأكثر إنتاجًا اليوم، حيث تم إطلاق 69 مهمة له بالفعل في عام 2024، وهو معروف بموثوقيته؛ حيث لم يعانى من مثل هذه المشكلات إلا مرة واحدة من فشل كامل أثناء الرحلة في تاريخه، والذي حدث أثناء إطلاق كبسولة شحن Dragon الآلية باتجاه محطة الفضاء الدولية (ISS) في يونيو 2015.وكتبت SpaceX في تحديث اليوم: "ستجرى SpaceX تحقيق كامل بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وتحديد السبب الجذري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان نجاح المهام المستقبلية".