(تفاصيل) عضة رجُل تنهي حياة ثعبان

في واقعة غريبة من نوعها وعلى عكس المتوقع لقى ثعبان حتفه بسبب عضة رجل حيث ذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلا في ولاية بهار تعرض للدغة ثعبان، فقام برد فعل مماثل وعض الثعبان حتى الموت.
ووفقا للتقارير المحلية، كان سانتوش لوهار، العامل في مشروع للسكك الحديدية في منطقة راجولي، نائما في معسكره في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما وقع الحادث.
ودخل الثعبان السام إلى خيمة لوهار وقام بلدغه، فاستيقظ الشاب البالغ من العمر 35 عاما، من نومه وضرب الثعبان بقضيب حديدي ثم عضه مرات عدة مدفوعا بالخرافة القائلة بأن عض الثعبان من شأنه أن يحيد سمه، وهو ما أدى لإصابة الثعبان بجروح قاتلة ومات على الفور.
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