تفاصيل صادمة: ناقد رياضي يكشف حقيقة انتقال النني للأهلي



محمد النني محمد النني



قال وائل سامي، الناقد الرياضي، إن محمد النني لاعب كبير وهو في الأساس أهلاوي ويتمنى أن يختم مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، حيث كان لوالده تصريح بهذا الشأن، وتمنى أن يكون الأهلي هو محطة النهاية لنجله.

قد يعجبك أيضا...

النني لاعب من العيار الثقيلوأضاف “سامي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم، الثلاثاء، أن النادي الأهلي في حاجة إلى لاعب من العيار الثقيل وخبرة مثل محمد النني وسط مجموعة الشباب المتميزين، لافتًا إلى أن النادي الأهلي يحتاج إلى مزيد من اللاعبين حتى يخف الضغط عن اللاعبين الموجودين لديه.وأشار إلى أن المواجهة بين المنتخب الأوليمبي المصري والإسباني مهمة للغاية، حيث يضم المنتخب الأوليمي المصري عناصر واعدة ولديه مدير فني متميز