تفاصيل زيادة مصروفات جامعة العلمين الأهلية

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كشف الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية تفاصيل زيادة مصروفات الجامعة للعام الدراسي الجديد.



مصروفات جامعة العلمين للعام الجديد

وأشار رئيس جامعة العلمين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه هناك زيادة سنوية في المصروفات بنسبة من 5% إلى 10%، وتكون وفقًا لقرار مجلس أمناء جامعة العلمين الأهلية، موضحًا أن الجامعة بدأت الاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وفي وقت سابق، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإيفينيا سيدرياس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، اجتماع المجلس المصري الأمريكي المُشترك للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بجانب عدد من كبار المسئولين والعلماء من الجانبين المصري والأمريكي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وجاء ذلك في خُطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجالي العلوم والتكنولوجيا.وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بالتعاون المُثمر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز قدرات مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.من جانبها، أعربت إيفينيا سيدرياس عن تقديرها الكبير للتعاون البناء بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب (NASEM)، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي الذي يُساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة على مستوى العالم.