تفاصيل .. انفجارات ضخمة بمحيط أحد مطارات إيران

وألحق الانفجاران أضراراً بشبكة توزيع الغاز في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل "تخريبي وإرهاب".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في محيط مطار زهدان في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران .
وفي وقت سابق؛ شهدت العاصمة الإيرانية طهران اندلاع حريقا ضخما في خزانات وقود في شركة سالار كيميكال للنفط في مدينة قدس بالعاصمة الإيرانية
وذكرت قناة "lbc" اللبنانبة أن انفجاران ناجمان عن "عمل تخريبي" يطالان شبكة الغاز في إيران.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!