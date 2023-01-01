تفاصيل .. انفجارات ضخمة بمحيط أحد مطارات إيران



انفجار في محيط مطار ‎زهدان انفجار في محيط مطار ‎زهدان



أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في محيط مطار ‎زهدان في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران .



وفي وقت سابق؛ شهدت العاصمة الإيرانية طهران اندلاع حريقا ضخما في خزانات وقود في شركة سالار كيميكال للنفط في مدينة قدس بالعاصمة الإيرانية



وذكرت قناة "lbc" اللبنانبة أن انفجاران ناجمان عن "عمل تخريبي" يطالان شبكة الغاز في إيران.

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وألحق الانفجاران أضراراً بشبكة توزيع الغاز في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل "تخريبي وإرهاب".وذكرت القناة اللبنانية أن الانفجارين لم يتسّببا في سقوط ضحايا ولكنّهما تسببا باضطراب إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل.وألحق التفجيران أضراراً بخطوط أنابيب الغاز قرب مدينتي بروجن (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).ونقلت وكالة الأنباء التابعة لوزارة الطاقة (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقلي قوله إنّ "هذا العمل التخريبي والإرهابي نُفذ حوالى الساعة الواحدة صباحاً في موقعين".ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.