تفاصيل القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة.. فيديو



القبض على سعد الصغير القبض على سعد الصغير

بث تـليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية من إعداد وتقديم أحمد العدل والتي استعرض خلالها تفاصيل القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير بمطار القاهرة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، بعد عودته من أمريكا.

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وقامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى بالقبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة.وقامت الجهات المختصة بالمطار، بإيقاف المطرب الشعبى سعد الصغير، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر علاقته بكون المضبوطات تندرج تحت مسمى المواد المخدرة، أو معرفته بها، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطى، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه فى المطار عقب عودته من الخارج.ومن المقرر عقب التحقيق مع سعد الصغير، أن تأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التى عثر عليها بحوزته إلى لمعمل الكيماوى للفحص، وبيان هل تحتوى مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة.فيما ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بالتحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل، وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية بإحدى عواصم الدول العربية.وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.https://www.facebook.com/watch/?v=929784635842244