تفاصيل الثواني الأخيرة في حياة موظف قفز من وزارة الزراعة



موظف قفز من وزارة الزراعة موظف قفز من وزارة الزراعة



تجري النيابة العامة بالدقي تحقيقات موسعة في قفز موظف من اعلى مبني وزارة الزراعة امس الاحد ليلقى مصرعه في الحال.



وكشفت تحقيقات النيابة ان المتوفى يبلغ من العمر 47 عاما من قرية طبهار التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم وانه يعمل سائق بنظام المكافأة الشاملة في مشروع التغذية المدرسية.



واضافت تحقيقات نيابة الدقي ان الموظف توجه الى مبنى وزارة الزراعة وطلب لقاء مسؤول الا ان المسؤول لم يكن متواجدا في ذلك الوقت في مبنى وزارة الزراعة فترك المتوفى هاتفه المحمول وحافظة نقوده مع سكرتير المسؤول وقام بالجري وخرج الى طرقة المبنى وقفز من نافذة بالطابق الـ 15 وسط ذهول السكرتير الذي لم يتمكن من اللحاق او منعه.

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خالي مش مريض نفسيومن جانبها قالت ابنة شقيقة موظف وزارة الزراعة الذي أنهى حياته من الطابق الخامس عشر بالمبنى أن خالها لا يعاني من أزمات نفسية ولا مالية، وأنها لا تصدق حتى الآن ما حدث منه بعد قفزه من الطابق الخامس عشر.وتابعت ابنة شقيقة المتوفي موظف وزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد «خالي من محافظة الفيوم من قرية طبهار، ومعندوش أي مشاكل نفسية ولا مادية، وهو عنده 3 أبناء أكبرهم بنت في الثانوية العامة وبنت تانية وولد».وأكملت نجلة شقيقة موظف وزارة الزراعة «خالي من الصبح وهو بينزل بوستات غريبة على صفحته على الفيسبوك وبيقول أن الموت قريب منه وأنه حاسس أنه هيموت النهاردة، وبعدها كتب البوست بتاع محدش يزعل مني سامحوني جميعا».وأضافت إحدى أقارب موظف وزارة الزراعة الذي أنهى حياته من أعلى مبنى الوزارة في الدقي «الله يرحمه كان كويس جدا وبيحب الحياة ده حتى مش محتاج الوظيفة وظروفه كويسة الحمد لله، لكن هو كان متأثر شوية بظروف أصحابه المادية ويمكن ده السبب وراء الحادث».قفز من اعلى وزارة الزراعةوتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط شخص من الطابق الخامس عشر بمبنى وزارة الزراعة في الدقي، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مكان الواقعة.بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه في العقد الرابع من العمر توفى جراء سقوطه من أعلى وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.