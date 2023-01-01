تفاصيل التحقيقات مع مافيا التنقيب عن الآثار في المرج



التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار



أمرت جهات التحقيقات بالقاهرة، بتجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المرج 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

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تفاصيل التحقيقاتوجاء خلال التحقيقات، أن المتهمين بدائرة قسم شرطة المرج أجروا اعمال الحفر الاثري دون الحصول علي ترخيص من المجلس الاعلي للاثار، كما أن المتهمين حفروا اسفل منزل كائن بمنطقة المرج بغرض البحث والتنقيب عن القطع الاثريةوكشفت تحريات مباحث قسم شرطة المرج ان معلومات وردت اليهم تفيد بقيام مالك منزل واخر بالحفر اسفله وتضرر الجيران من اعمال الهدم، كما أشارت التحريات الى انه بانتقال ضابط الشرطة والقوة المرافقة له عثر داخل المنزل علي حفرة اسفله كما وجد أدوات حفر عبارة عن حبل ورأس كريك و3 فؤوس و2 مقطف جلد وواحد ادوم حديد تم التحفظ عليها.وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من المجلس الأعلى للآثار خلصت إلى انه بمعاينة منزل المتهمين عثر علي حفرة مستطيلة قطرها 4 ×3 أمتار بعمق مترين وإن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.تحريات الأجهزة الأمنيةوأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار، وأمكن ضبط عامل وصديقه لأحدهما معلومات جنائية، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 ×3 أمتار بعمق مترين بداخلها سلك إنارة وسلم، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار، بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.