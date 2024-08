(تفاصيل) اكتشاف جديد قد يقلب الموازين.. خزان مياه على كوكب المريخ

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

اكتشافات جديدة أصدرتها وكالة ناسا الأمريكية بشأن الحياة على كوكب المريخ قد تساهم في حل ألغاز ظلت محل تساؤلات بين العلماء والباحثين.

وأظهرت البيانات أدلة تشير إلى وجود خزان جوفي للمياه عميقًا تحت سطح المريخ، إذ يقدر فريق من العلماء أنه ربما يكون هناك ما يكفي من الماء المحاصر في الشقوق الصغيرة ومسام الصخور في منتصف قشرة المريخ، لملء المحيطات على سطح الكوكب.ووجدت أن المياه الجوفية من المرجح أن تغطي المريخ بالكامل حتى عمق 1 ميل أي 1.6 كيلومتر، وفقًا لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية.جاءت البيانات من المسبار الفضائي InSight التابع لوكالة ناسا، ويعني البصيرة، والذي استخدم مقياس الزلازل لدراسة الجزء الداخلي من المريخ من عام 2018 إلى عام 2022.فيما أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه رواد الفضاء المستقبليون الذين يستكشفون المريخ سيواجهون مجموعة كاملة من التحديات إذا حاولوا الوصول إلى المياه، لأنها تقع بين 7 و12 ميلًا أي 11.5 و20 كيلومترًا تحت السطح، وفقًا للدراسة التي نُشرت، الاثنين، في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.لكن الاكتشاف يرفع الستار عن تفاصيل جديدة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ، ويشير إلى مكان جديد للبحث عن الحياة على الكوكب الأحمر، إذا كان من الممكن الوصول إلى المياه. قال المؤلف الرئيسي للدراسة فاشان رايت، الأستاذ المساعد والجيوفيزيائي في جامعة كاليفورنيا، معهد سكريبس لعلوم المحيطات في سان دييغو، في بيان: «إن فهم دورة المياه على المريخ أمر بالغ الأهمية لفهم تطور المناخ والسطح والداخل وإن نقطة البداية المفيدة هي تحديد مكان وجود المياه وكميتها».البحث عن المياه «المفقودة» على المريخوأشار البحث الجديد إلى أنه من المرجح أن المريخ كان مكانًا أكثر دفئًا ورطوبة منذ مليارات السنين، استنادًا إلى الأدلة على البحيرات القديمة وقنوات الأنهار والدلتا والصخور التي تغيرت بفعل المياه التي درستها بعثات ناسا الأخرى ورصدتها المركبات المدارية.لكن الكوكب الأحمر فقد غلافه الجوي منذ أكثر من 3 مليارات عام، مما أنهى فعليًا الفترة الرطبة على المريخ.لا يزال العلماء غير متأكدين من سبب فقدان المريخ لغلافه الجوي، وقد تم تطوير العديد من البعثات لمعرفة تاريخ مياه الكوكب، وأين ذهبت، وما إذا كانت المياه قد خلقت ظروفًا صالحة للحياة على المريخ.في حين أن الماء لا يزال محاصرًا على شكل جليد في القمم الجليدية القطبية للكوكب، لا يعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يفسر كل المياه «المفقودة» على الكوكب.تقدم النظريات الحالية بعض السيناريوهات المحتملة لما حدث لمياه المريخ بعد أن فقد المريخ غلافه الجوي، حيث يفترض البعض أنها تحولت إلى جليد أو فقدت في الفضاء، بينما يقترح البعض الآخر أنها اندمجت في المعادن الموجودة تحت سطح الكوكب أو تسربت إلى طبقات المياه الجوفية العميقة.تشير النتائج الجديدة إلى أن الماء على المريخ تسرب إلى قشرة المريخ.تشكلت الفوهات على سطح الكوكب الأحمر نتيجة اصطدام نيزكي بالمريخ في 5 سبتمبر 2021. كان الاصطدام هو الأول الذي تم اكتشافه بواسطة مهمة InSight التابعة لوكالة ناسا وأحدث الاصطدام الأولي نفسه زلزالًا صغيرًا تم اكتشافه بواسطة مقياس الزلازل الخاص بـ InSight.سجل الجهاز بيانات زلزالية أظهرت لحظة دخول النيزك إلى الغلاف الجوي للمريخ، وانفجاره إلى قطع في الغلاف الجوي، وأخيرًا، الاصطدام الذي خلق سلسلة من ثلاث فوهات على الأقل على السطح ثم حلقت مركبة MRO فوق الموقع التقريبي الذي «شعر فيه بالارتطام» للبحث عن بقع داكنة من الأرض باستخدام كاميرا السياق الخاصة بها وبعد العثور على هذا الموقع، التقط المشهد بالألوان.كانت مركبة InSight، وهي اختصار لـ Interior Exploration using Seismic Investigations، Geodesy and Heat Transport، مركبة هبوط ثابتة. لكنها جمعت بيانات غير مسبوقة حول سمك قشرة الكوكب الأحمر ودرجة حرارة غطائه، بالإضافة إلى عمق وتكوين اللب والغلاف الجوي.اكتشف مقياس الزلازل الخاص بالمركبة أو الزلازل على كوكب آخر، والتي أطلق عليها اسم الزلازل المريخية. في حين تحدث الزلازل عندما تتحرك الصفائح التكتونية وتتحرك وتصطدم ببعضها البعض، فإن قشرة المريخ تشبه صفيحة عملاقة بها صدوع وكسور مع استمرار الكوكب في الانكماش والتبريد بمرور الوقت ومع تمدد قشرة المريخ، فإنها تتشقق.وتمكن مقياس الزلازل الخاص بمسبار إنسايت من اكتشاف أكثر من 1300 زلزال مريخي حيث كانت تدوي من على بعد مئات وآلاف الأميال، كما استطاع العلماء الذين يدرسون بيانات مسبار إنسايت من دراسة سرعة الزلازل المريخية أثناء انتقالها عبر الكوكب، والتي يمكن أن تكون بمثابة مؤشر للمواد الموجودة أسفلها.لُغز سطح المريخاستخدم الفريق هذه البيانات السابقة وأدخلها في نموذج رياضي لفيزياء الصخور، والذي يستخدم على الأرض لرسم خرائط لحقول النفط الجوفية والطبقات الجوفية. أظهرت النتائج أن بيانات InSight تتطابق بشكل أفضل مع طبقة عميقة من الصخور النارية أو البركانية المليئة بالمياه السائلة.ساعدت البيانات الزلزالية التي جمعته المركبة الباحثين في تحديد المزيد من المعلومات حول القشرة العليا والمتوسطة للمريخ. وقال مايكل مانجا، أستاذ علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا والمشارك في تأليف الدراسة، في بيان: «إن إثبات وجود خزان كبير من الماء السائل يوفر بعض النافذة على ما كان عليه المناخ أو يمكن أن يكون عليه».وأضاف مانجا: «والماء ضروري للحياة كما نعرفها. لماذا لم يكن الخزان الجوفي بيئة صالحة للسكن؟، المناجم العميقة تستضيف الحياة، وقاع المحيط يستضيف الحياة. لم نجد أي دليل على وجود حياة على المريخ، ولكن على الأقل حددنا مكانًا يجب أن يكون قادرًا من حيث المبدأ على دعم الحياة».وكتب المؤلفون في الدراسة: «إذا كانت قشرة المريخ متشابهة في جميع أنحاء الكوكب، فقد يكون هناك المزيد من المياه داخل منطقة القشرة الوسطى من الأحجام المقترحة لملء محيطات المريخ القديمة المفترضة».وقال المؤلف الرئيسي للدراسة رايت إن الصخور تساعد في حبس المعلومات حول تاريخ الكوكب، وفهم دورة المياه على الكوكب يمكن أن يساعد الباحثين في اكتشاف تطور المريخ.ولفت إلى أنه في حين أن تحليل البيانات لا يمكن أن يكشف عن أي معلومات عن الحياة، في الماضي أو الحاضر، إذا كانت موجودة على المريخ، فمن الممكن أن تكون قشرة المريخ الرطبة صالحة للسكن بنفس الطريقة التي تكون بها المياه الجوفية العميقة على الأرض مضيافة للحياة الميكروبية.وأكد رايت أنه حفر ثقوب على عمق نصف ميل أي كيلومتر واحد أو أعمق على الأرض يمثل تحديًا يتطلب الطاقة والبنية الأساسية، لذلك يجب جلب عدد هائل من الموارد إلى المريخ للحفر إلى مثل هذه الأعماق.فوجئ الفريق بعدم العثور على دليل يشير إلى وجود طبقة من المياه الجوفية المتجمدة تحت Insight لأن هذا الجزء من القشرة بارد ولا يزال الباحثون يحاولون تحديد سبب عدم وجود مياه جوفية متجمدة على أعماق ضحلة فوق القشرة الوسطى.ماذا يوجد في أعماق المريخ؟فكرة وجود المياه بالمريخ منذ عقود لم تكن مثبتة بعد بالبيانات والدراسات، ولكن البحث هو بمثابة خطوات نحو اكتشافات جديدة، وقال ألبرتو فيرين، عالم الكواكب متعدد التخصصات وعالم الأحياء الفلكية الزائر في قسم علم الفلك بجامعة كورنيل، إن فكرة وجود مياه سائلة في أعماق سطح المريخ كانت موجودة منذ عقود، لكن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لبيانات حقيقية من مهمة المريخ تأكيد مثل هذه التكهنات.فيما يظهر رأي ثان بشأن الدراسة والمياه الجوفية تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون «نوعًا من الطين العميق تحت الأرض.. تثبت هذه النتائج الجديدة أن المياه السائلة موجودة بالفعل في باطن المريخ اليوم، ليس في شكل بحيرات منفصلة ومعزولة، بل كرواسب مشبعة بالمياه السائلة، أو طبقات المياه الجوفية».قال بروس بانيرد، الباحث الرئيسي لمهمة إنسايت: «كانت النتيجة هي بالضبط النوع من الأشياء التي كنت أتمنى أن نحصل عليها».وتابع: «كنت آمل أن نحصل على بيانات جيدة بما يكفي لإجراء هذا النوع من الدراسات حيث ننظر بالفعل إلى تفاصيل داخل المريخ ذات الصلة بالأسئلة الجيولوجية، والأسئلة حول قابلية المريخ للسكن، والأسئلة حول تطور المريخ».أعرب كل من بانيرت ورايت عن اهتمامهما بالقدرة على إرسال المزيد من أجهزة قياس الزلازل إلى المريخ والكواكب والأقمار الأخرى داخل نظامنا الشمسي في المستقبل.وأوضح بانيرت إنه في حين جمع جهاز قياس الزلازل الوحيد في إنسايت بيانات حاسمة، فإن نشرها عبر المريخ من شأنه أن يكشف عن الاختلافات داخل الكوكب ويوفر نافذة أكبر على تاريخه المتنوع والمعقد. فيما ذكر رايت أنه: «كما هو الحال على الأرض، حيث تتصل المياه الجوفية بالسطح من خلال الأنهار والبحيرات، كان هذا هو الحال بالتأكيد على المريخ في وقت مبكر أيضًا. المياه الجوفية التي نراها هي سجل لهذا الماضي».